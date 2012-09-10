〔香港个股〕嘉能可国际股份暂停交易,待发布与Xstrata全股份合并资料

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透香港9月10日电---嘉能可国际(0805.HK)周一称,其股份暂停交易,有待发布与Xstrata plc进行全股份平等合并的资料.
停牌前,公司股份报46.85港元,过去一个月累计上涨22%.(完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。