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货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 08:56 BJT

〔香港个股〕嘉能可国际股份暂停交易,待发布与Xstrata全股份合并资料

路透香港9月10日电---嘉能可国际(0805.HK)周一称,其股份暂停交易,有待发布与Xstrata plc进行全股份平等合并的资料.

停牌前,公司股份报46.85港元,过去一个月累计上涨22%.(完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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