《香港报摘》--其他报纸重要消息9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
* 明报:
--阿里巴巴集团主席马云在杭州举行的网商大会上表示,明年1月开始集团会从三方面去改革,提供多种服务予中小企,包括向中小企提供小型贷款,助企业在经济差的情况下生存.(B03)
* 星岛日报:
--汇贤产业信托(87001.HK)行政总裁蒋领峰表示,汇贤目前主要在内地一二线城市,包括省会城市物色投资项目,收购的前提是不可以影响公司派息率,即目前年度化分派收益率6.45%.若有收购,汇贤除了透过借贷,还可以经由其他方式安排融资.(B16)
--中银人寿冀执行总裁蔡中虎表示,正研究与海外机构合作,利用人币再保方式,将人币保险业务拓展至海外市场.(B17)
* 苹果日报:
--利丰(0494.HK)主席冯国纶上周出席巴克莱研讨会时透露,经过连番密集式收购后,利丰架构已变得太过庞大,令效率降低,故有需要考虑重组.(B06)
--生产厕纸及卫生巾的恒安国际(1044.HK)决定要将其内地培训中心改建成酒店,公司指会投入多3.6亿港元,把位于福建厦门的3万平方米土地改建为酒店,并已找来希尔顿签下15年管理合约.(B04)
* 东方日报:
--王朝酒业(0828.HK)透露,今年内地葡萄酒销售量会按年录得上升,但承认幅度会远低于之前两年,公司将提升中端产品销售占比,并不排除推副线品牌,突破现时单一品牌的框架局限. (B03)
--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)旗下汇丰中国,推出与伦敦银行同业拆息(Libor)挂钩的人民币保本投资产品,入场费最少5万元人民币,投资期100日,年利率最高达4.5%.银行界人士认为息率吸引,但提醒投资者需要留意人民币有贬值风险.(B05)
* 文汇报:
--湖南有色2626.HK公告称,由于国资委确认最终估值,该公司于本月8日与中钨高新订立补充协议,以修订将向该公司发行的代价股份数目.紧随出售及收购完成后,该公司将持有中钨高新已发行总股本合计约72.67%,而非之前披露的72.6%.(B03)
--招商局集团拟投资100亿元人民币,与泉州安溪县共同开发建设中国国际信息技术(福建)产业园.(B05) (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 陈敏/林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。