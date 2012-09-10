《香港报摘》--其他报纸重要消息9月10日

* 明报:

--阿里巴巴集团主席马云在杭州举行的网商大会上表示,明年1月开始集团会从三方面去改革,提供多种服务予中小企,包括向中小企提供小型贷款,助企业在经济差的情况下生存.(B03)

* 星岛日报:

--汇贤产业信托(87001.HK)行政总裁蒋领峰表示,汇贤目前主要在内地一二线城市,包括省会城市物色投资项目,收购的前提是不可以影响公司派息率,即目前年度化分派收益率6.45%.若有收购,汇贤除了透过借贷,还可以经由其他方式安排融资.(B16)

--中银人寿冀执行总裁蔡中虎表示,正研究与海外机构合作,利用人币再保方式,将人币保险业务拓展至海外市场.(B17)

* 苹果日报:

--利丰(0494.HK)主席冯国纶上周出席巴克莱研讨会时透露,经过连番密集式收购后,利丰架构已变得太过庞大,令效率降低,故有需要考虑重组.(B06)

--生产厕纸及卫生巾的恒安国际(1044.HK)决定要将其内地培训中心改建成酒店,公司指会投入多3.6亿港元,把位于福建厦门的3万平方米土地改建为酒店,并已找来希尔顿签下15年管理合约.(B04)

* 东方日报:

--王朝酒业(0828.HK)透露,今年内地葡萄酒销售量会按年录得上升,但承认幅度会远低于之前两年,公司将提升中端产品销售占比,并不排除推副线品牌,突破现时单一品牌的框架局限. (B03)

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)旗下汇丰中国,推出与伦敦银行同业拆息(Libor)挂钩的人民币保本投资产品,入场费最少5万元人民币,投资期100日,年利率最高达4.5%.银行界人士认为息率吸引,但提醒投资者需要留意人民币有贬值风险.(B05)

* 文汇报:

--湖南有色2626.HK公告称,由于国资委确认最终估值,该公司于本月8日与中钨高新订立补充协议,以修订将向该公司发行的代价股份数目.紧随出售及收购完成后,该公司将持有中钨高新已发行总股本合计约72.67%,而非之前披露的72.6%.(B03)

--招商局集团拟投资100亿元人民币,与泉州安溪县共同开发建设中国国际信息技术(福建)产业园.(B05) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/林高丽

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