〔港报社评〕议员有责,争议激还须做实事--经济日报9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
在各方动员与国民教育的掀动下,昨天的立会选举投票率高于2008年.投票率上升反映更多市民履行选民义务,虽属好事,惟亦反映社会撕裂及激进声音在议会更响,港府须深刻反省,弥补社会撕裂,否则施政只会更为艰难.
上届及今届政府都连番施政失误,激化了社会矛盾.最近期显例就是国教科风波,纵使新政府最终因立法会选举而让步,惟社会已严重撕裂,反国教科的指港府只是由硬推转软销,支持国教科的则遗憾港府失却原则,各方的不满都折射到立法会选举,推动更多选民出来投票.此固有其积极一面,就是更多市民覆行选民责任,投选议会代表为他们发声;惟一个不能避免的现实,是撕裂的社会投选出来的议会,亦势将更激化,激进声音必然更为抬头.
在如此形势下,行政立法关系恐将更紧张,民望低下的新政府要有效施政更艰难,此是新旧政府皆施政不彰而必须承受的恶果.港府必须痛定思痛,设法了解和贴近民心,并积极弥合社会的严重撕裂,切莫再为达短期目标而失却对不同声音的平衡;亦只有挽回民心民望,才能有民意作为与议会谈判的有力后盾.
当选议员则要了解,部分市民虽因不满政府而投票将更多激进声音带入议会,但市民希望的是民意代表监察与鞭策政府,令政府施政有利政经民生,而非希望瘫痪政府,故民意代表议事应实事求是,切莫为反而反.至于市民则要明白投票只是民主社会其中一环,选举过后应持续关注与监督港府与代议士的表现,令行政立法都依民意行事,推动香港向前走.(A14)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。