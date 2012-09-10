〔港报社评〕议员有责,争议激还须做实事--经济日报9月10日

在各方动员与国民教育的掀动下,昨天的立会选举投票率高于2008年.投票率上升反映更多市民履行选民义务,虽属好事,惟亦反映社会撕裂及激进声音在议会更响,港府须深刻反省,弥补社会撕裂,否则施政只会更为艰难.

上届及今届政府都连番施政失误,激化了社会矛盾.最近期显例就是国教科风波,纵使新政府最终因立法会选举而让步,惟社会已严重撕裂,反国教科的指港府只是由硬推转软销,支持国教科的则遗憾港府失却原则,各方的不满都折射到立法会选举,推动更多选民出来投票.此固有其积极一面,就是更多市民覆行选民责任,投选议会代表为他们发声;惟一个不能避免的现实,是撕裂的社会投选出来的议会,亦势将更激化,激进声音必然更为抬头.

在如此形势下,行政立法关系恐将更紧张,民望低下的新政府要有效施政更艰难,此是新旧政府皆施政不彰而必须承受的恶果.港府必须痛定思痛,设法了解和贴近民心,并积极弥合社会的严重撕裂,切莫再为达短期目标而失却对不同声音的平衡;亦只有挽回民心民望,才能有民意作为与议会谈判的有力后盾.

当选议员则要了解,部分市民虽因不满政府而投票将更多激进声音带入议会,但市民希望的是民意代表监察与鞭策政府,令政府施政有利政经民生,而非希望瘫痪政府,故民意代表议事应实事求是,切莫为反而反.至于市民则要明白投票只是民主社会其中一环,选举过后应持续关注与监督港府与代议士的表现,令行政立法都依民意行事,推动香港向前走.(A14)