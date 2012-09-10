〔港报社评〕议会权争空前激烈管治面对更大挑战--信报9月10日

立法会选举昨天举行,选举前夕,政府推行国民教育不得民心,激发万千市民满腔怒火,在社会内部严重分裂下,使今届议会权力的争夺空前激烈.但不论结果如何,特区政府“行政主导”发展至今已受到挑战.

政府“行政主导”的有效性,在施政缺乏政党政治发展的配合、政府管治威望低落,且推行国民教育引发大规模群众运动,进一步激发公民的政治觉醒,催生社会更强烈的民主政治参与意识之下,已然奄奄一息.

另一方面,对政府的不信任,使公民的政治觉醒进一步加强.如今民间反国民教育联盟通过作组织注册,对监督国民教育的施政制度化和长期化,反映香港的政治生态,即使建制派在今届议会选举中继续取得优势,但公民进一步的政治觉醒,对民主政治参与意识的强化,隐现了一股自下而上监督政府的新政治力量,牵动舆情,影响到各大政党的政策立场选择.

于选举投票前夕,梁振英政府对实行国教科的让步,不论此举对建制和泛民的选情产生了什么影响,但可以看到,市民不断加强民主政治参与的意识,使普选行政长官和所有立法会议席的社会期望更形热切.

照发展形势看,在行政层面,特区政府的”行政主导”力量如今名存而实亡;在立法层面,建制派和泛民内部同告分裂,使未来的政局难以平静,而梁振英的领导权杖,在民间自发监督的政治力量群起下,荏弱的管治能力也将面对更大挑战.(A02)