〔港报社评〕议会权争空前激烈管治面对更大挑战--信报9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
立法会选举昨天举行,选举前夕,政府推行国民教育不得民心,激发万千市民满腔怒火,在社会内部严重分裂下,使今届议会权力的争夺空前激烈.但不论结果如何,特区政府“行政主导”发展至今已受到挑战.
政府“行政主导”的有效性,在施政缺乏政党政治发展的配合、政府管治威望低落,且推行国民教育引发大规模群众运动,进一步激发公民的政治觉醒,催生社会更强烈的民主政治参与意识之下,已然奄奄一息.
另一方面,对政府的不信任,使公民的政治觉醒进一步加强.如今民间反国民教育联盟通过作组织注册,对监督国民教育的施政制度化和长期化,反映香港的政治生态,即使建制派在今届议会选举中继续取得优势,但公民进一步的政治觉醒,对民主政治参与意识的强化,隐现了一股自下而上监督政府的新政治力量,牵动舆情,影响到各大政党的政策立场选择.
于选举投票前夕,梁振英政府对实行国教科的让步,不论此举对建制和泛民的选情产生了什么影响,但可以看到,市民不断加强民主政治参与的意识,使普选行政长官和所有立法会议席的社会期望更形热切.
照发展形势看,在行政层面,特区政府的”行政主导”力量如今名存而实亡;在立法层面,建制派和泛民内部同告分裂,使未来的政局难以平静,而梁振英的领导权杖,在民间自发监督的政治力量群起下,荏弱的管治能力也将面对更大挑战.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。