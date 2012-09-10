〔港报社评〕告急效用大,选民重阵营轻个人--星岛日报9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
这一届立法会选举以回归以来第三高的投票率完成,各党选举形势是历来最混淆的一次,选举前的滚动式民意调查显示,候选人名次上落变化甚大,选举后发表的票站调查结果,又出乎很多人意外,除了选民作答的干扰因素,相信是不少候选人纷纷打告急牌,选民“自行配票”,令政党难以掌握.
新形势难预测,加强了各党派落选的危机感,今次选举各阵营打的告急牌是历来最多,而滚动式民调公布每天最新结果,令不少选民为此改变投票意向,计画把估计稳胜的大热门票转投给告急者,结果轮到大热门都担心选票流失加入告急行列,民调每天显示的名次因此大幅波动.最后的票站调查结果亦扑朔迷离.
今次不少选民在告急牌下自行配票,削弱了政党的调控能力,选情难以捕捉.选民这种行为,显示支持整个阵营多于支持个别候选人,希望自己一票,能够送最多同一阵营的候选人进入立法会.
现时个别候选人继续能够发挥明星效应,不过,告急牌加重了选民对意识型态阵营的考虑.一些选民弃选明星级热门,改为投票给与这些候选人同一阵营而选情比较危急者,无论是建制派或者泛民都有此现象.
这种发展,加强了政党配票难度,由于同一阵营不同党派各自为政,告急牌将成为日后取代协调的策略.另一方面,多了选民投政治阵营多于投给个人,这种行为模式,吻合发展政党政治的趋势.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。