〔港报社评〕告急效用大,选民重阵营轻个人--星岛日报9月10日

这一届立法会选举以回归以来第三高的投票率完成,各党选举形势是历来最混淆的一次,选举前的滚动式民意调查显示,候选人名次上落变化甚大,选举后发表的票站调查结果,又出乎很多人意外,除了选民作答的干扰因素,相信是不少候选人纷纷打告急牌,选民“自行配票”,令政党难以掌握.

新形势难预测,加强了各党派落选的危机感,今次选举各阵营打的告急牌是历来最多,而滚动式民调公布每天最新结果,令不少选民为此改变投票意向,计画把估计稳胜的大热门票转投给告急者,结果轮到大热门都担心选票流失加入告急行列,民调每天显示的名次因此大幅波动.最后的票站调查结果亦扑朔迷离.

今次不少选民在告急牌下自行配票,削弱了政党的调控能力,选情难以捕捉.选民这种行为,显示支持整个阵营多于支持个别候选人,希望自己一票,能够送最多同一阵营的候选人进入立法会.

现时个别候选人继续能够发挥明星效应,不过,告急牌加重了选民对意识型态阵营的考虑.一些选民弃选明星级热门,改为投票给与这些候选人同一阵营而选情比较危急者,无论是建制派或者泛民都有此现象.

这种发展,加强了政党配票难度,由于同一阵营不同党派各自为政,告急牌将成为日后取代协调的策略.另一方面,多了选民投政治阵营多于投给个人,这种行为模式,吻合发展政党政治的趋势.(A06)