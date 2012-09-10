〔港报社评〕国教科推高投票率政府要回应市民诉求--明报9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
第5届立法会选举,分区直选投票率约为53%,较2008年投票率高出近8%.投票率高或许有诸多因素,不过,近期民间与政府就国教科的争议,相信是推高投票率的主要原因之一,而个中所透析信息,不单关乎建制派与民主派在立法会议席的消长,也向梁振英政府当头棒喝,说明不得人心的政策,市民必然挺身抗争,选票就是市民的武器,政府要正视这些信息,汲取教训,否则未来施政将倍添困难.
新一届立法会于民主进程甚为重要,将会审议和通过2017年普选特首的选举办法.今次选举,许多人关注民主派能否取得24席或以上,以拥有关键的三分之一议席否决权,若未能达标,则建制派在特首选举办法就可以予取予携.
即使还未有选举结果,不过,若国教科是推高投票率的原因之一,就值得梁振英政府反思.首先,虽云梁振英表示国教科并非他的主张,但他坚持和扞卫了曾荫权政府留下来的国教科,历时两个多月,事态发展至大多数市民愤怒,不能说与梁振英的错误研判和应对完全无关;其次,梁振英政府修改国教科政策有实质让步,但是不肯撤回,让国教科不仅如幽灵般继续缠绕着家长,也继续缠绕着学校.
这次选举之后,各个阵营和党派都会验收成果或检讨得失,对梁振英政府更有警惕作用,期望他们正视投票率大升的事实和个中透析的信息,恰当地回应市民的诉求,施政要对焦,特别在扞卫核心价值方面,市民已经透过投票,表达坚定而强烈的信息,若政府仍然虚与委蛇,必然招来市民更大反弹.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。