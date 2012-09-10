〔港报社评〕国教科推高投票率政府要回应市民诉求--明报9月10日

第5届立法会选举,分区直选投票率约为53%,较2008年投票率高出近8%.投票率高或许有诸多因素,不过,近期民间与政府就国教科的争议,相信是推高投票率的主要原因之一,而个中所透析信息,不单关乎建制派与民主派在立法会议席的消长,也向梁振英政府当头棒喝,说明不得人心的政策,市民必然挺身抗争,选票就是市民的武器,政府要正视这些信息,汲取教训,否则未来施政将倍添困难.

新一届立法会于民主进程甚为重要,将会审议和通过2017年普选特首的选举办法.今次选举,许多人关注民主派能否取得24席或以上,以拥有关键的三分之一议席否决权,若未能达标,则建制派在特首选举办法就可以予取予携.

即使还未有选举结果,不过,若国教科是推高投票率的原因之一,就值得梁振英政府反思.首先,虽云梁振英表示国教科并非他的主张,但他坚持和扞卫了曾荫权政府留下来的国教科,历时两个多月,事态发展至大多数市民愤怒,不能说与梁振英的错误研判和应对完全无关;其次,梁振英政府修改国教科政策有实质让步,但是不肯撤回,让国教科不仅如幽灵般继续缠绕着家长,也继续缠绕着学校.

这次选举之后,各个阵营和党派都会验收成果或检讨得失,对梁振英政府更有警惕作用,期望他们正视投票率大升的事实和个中透析的信息,恰当地回应市民的诉求,施政要对焦,特别在扞卫核心价值方面,市民已经透过投票,表达坚定而强烈的信息,若政府仍然虚与委蛇,必然招来市民更大反弹.(A03)