〔港报社评〕揪出"反国教"行动背后黑手--文汇报9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
今届立法会选举,突然爆发一场所谓反国教行动,“港版四人帮”陈方安生、黎智英、李柱铭、陈日君及反对派的头面人物全部赤膊上阵,上演了一场利用反国教进行选举操作的大戏.只有揪出反国教背后的黑手,才能够让人们更加看清反对派反国教的选举操作,如何误导和恐吓市民,分化香港社会,挑动两地对立,严重扭曲选情,违反港人根本利益,对香港造成深远祸害.
在这次立法会选举中,陈方安生陪同民主党何俊仁和涂谨申报名参选时,就宣布反对派的选举策略就是反国教.接下来,所有反对派参选团队都以反国教为选举主题. “反国教大联盟”包围政府总部和接力绝食后,黎智英、李柱铭、陈日君多次到政府总部外向绝食集会人士煽风点火,呼吁他们要作长期斗争准备.黎智英更与郑经翰一起在电台鼓吹反国教及为反对派候选人催票.
反对派反国教的选举操作,其一连串大型示威抗争行动,特别是绝食占领政府总部的行动,有组织、有设备、有资源,涉及庞大金钱.舆论纷纷质疑,钱从何而来?背后的金主是谁?曾有Foxy文件透露,黎智英的巨额政治献金,主要对象包括陈方安生、陈日君、公民党、民主党等.由于黎智英政治献金的关键人物是美国共和党香港支部主席,透露政治献金极可能来自美国.反国教选举操作所需的巨额资金来自何处,也值得关注. (A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。