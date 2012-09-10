〔港报社评〕揪出"反国教"行动背后黑手--文汇报9月10日

今届立法会选举,突然爆发一场所谓反国教行动,“港版四人帮”陈方安生、黎智英、李柱铭、陈日君及反对派的头面人物全部赤膊上阵,上演了一场利用反国教进行选举操作的大戏.只有揪出反国教背后的黑手,才能够让人们更加看清反对派反国教的选举操作,如何误导和恐吓市民,分化香港社会,挑动两地对立,严重扭曲选情,违反港人根本利益,对香港造成深远祸害.

在这次立法会选举中,陈方安生陪同民主党何俊仁和涂谨申报名参选时,就宣布反对派的选举策略就是反国教.接下来,所有反对派参选团队都以反国教为选举主题. “反国教大联盟”包围政府总部和接力绝食后,黎智英、李柱铭、陈日君多次到政府总部外向绝食集会人士煽风点火,呼吁他们要作长期斗争准备.黎智英更与郑经翰一起在电台鼓吹反国教及为反对派候选人催票.

反对派反国教的选举操作,其一连串大型示威抗争行动,特别是绝食占领政府总部的行动,有组织、有设备、有资源,涉及庞大金钱.舆论纷纷质疑,钱从何而来?背后的金主是谁?曾有Foxy文件透露,黎智英的巨额政治献金,主要对象包括陈方安生、陈日君、公民党、民主党等.由于黎智英政治献金的关键人物是美国共和党香港支部主席,透露政治献金极可能来自美国.反国教选举操作所需的巨额资金来自何处,也值得关注. (A05)