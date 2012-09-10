〔港报财经评论〕QE3你还信不信?--信报9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
QE3你还信不信? /习广思
由年初至今,欧债危机已是第N波,中国经济减速,美国经济黯淡,但政府与央行仍悬而未决,市场过去几年习惯的”逢危必救”模式似乎不再.甚至乎,全球央行有合谋不放水之嫌,反而合力延续市场对放水的憧憬,尽量慢慢消耗手持的弹药.上周欧洲央行兑现诺言,排除政治阻力,推出买债计划OMT,翌日中国政府公布基建投资计划,并传出日内再推出刺激出口措施,本周三联储局议息,市场再藉上周五低于预期的就业报告再炒作QE3.说好的QE3,大概在秋季,但观乎眼下的政治、经济环境,贝南奇真的会在此时此刻推出QE3吗?大量分析员声称,周三推QE3的机会超过70%,甚至有人估90%之高.可惜,他们已经估错太多次,信誉输到无可再输.
踏入9月第一周,股市波幅拉阔,但上周欧洲放水过后,美股再创四年高位,更加关键的是,十年期西班牙债息连跌四日,上周五收报5.63厘,反映债市投资者对OMT买债计划非常受落.然而,投资者要问的是,与美国QE1及QE2,亦与LTRO1及LTRO2一样,央行是次买债计划,到底能够买到多少时间?也就是股市反弹的时限了.再值得留意的是,美股连日新高后,VIX指数再回落至14.38,股市毫不恐慌.然而,这是多事之秋,香港立法会大选刚完,但中美政治变动在未来两个月进入高峰,连战透露中共十八大会在数星期内举行,据此揣测,亦即是10月份.美国距离11月总统大选,只剩下两个月,经济势必成为这场大选的核心议题.
香港政府在上周终宣布”港人港地”计划,两幅地皮仅聊作姿态,几乎没有大行分析员看好这项新措施,一致呼吁投资者继续买地产股反弹.然而,大抵身在官门,每个人都身不由己,大行分析员晋身行政会议后,为政策护航,依其分析及观点,“港人港地”有助降低地价,有助降低楼价,亦有助市场置业者上楼.事实上,作为长远政策的话,远水不能救近火,作为救市扑火措施的话,两幅地又太温和.大行分析员又表示,香港境外买家占楼市交投少于10%,因此香港楼价高企,并非由境外买家推高.大行分析员更称,新香港政府上任才两个月一星期,已经推出不少”新”的遏楼市政策,做到”急市民所急”.如果这不是官场中人,而是大行分析员,这份报告的意见,大抵不看也罢.(B03)
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倘ESM裁定违宪美元势转强 /苏子
本周汇市已几可肯定会呈现大上大落的局面,而且更可以肯定的是,投资者若能把握到当中的时机,不难在此大上大落的局面里猎取到全年的获利目标.当然,若反过来看,倘若把握不到时机兼且在建立错误仓位后不肯果断地止蚀的话,相信更容易把今年以来赚到的利润全数输回.市场本周关注联储局会否有不利美元的QE3放水措施出台,但更关注本周三德国法院会否裁定欧洲稳定机制为违宪,若然不幸地被裁定违宪的话,其负面效应已几可肯定会完全盖过联储局的QE3措施,料届时美元将再次发挥避险的重要功能,从而摆脱上周五的大弱势.至于欧罗汇价则会作出逆转性的回落,兑美元甚至会以裂口形式大幅回落至1.25心理关口以下波动.此外,本周早段欧罗兑美元若升不破200天SMA的1.2837阻力收市,为不利讯号.
对美元的立场其实并不悲观,原因之一是相信联储局即使启动新一轮放水措施,但在欧债危机仍是没完没了,未有真正解决方案出台之前,美元的避险功能只会成为金刚不坏之身,即美元出现一泻如注的大型单边下跌浪的可能性甚低.目前较为担心ESM被裁定为违宪的可能性实在不容抹煞,故在部署入市策略方面将以候低建立美元长仓为主.根据截至上周二的CFTC期货仓位报告,美元的净仓位已从前一周的负4.42亿美元变为正15亿美元,即市场上的大投机者早于上周二已平掉短仓并反手增持长仓,这是否意味着他们预期稍后美元将随时见底,并会随时出现一个令不少小投资者感到侧目的上升浪?值得大家留意.澳元短期阻力看1.044由于最新的CFTC对美元较为乐观的立场一致,故本周早段若美汇指数未能承接上周五的大弱势一举下破80心理关口,以及迅即跌至今年5月8日的79.54低位以下波动及收市,反而可视为候低买入美元博大幅反弹的机会.
但由于这是逆势的策略,故投资者在入市时宜做好风险管理措施,严守止蚀.上周四及五澳元兑美元出现报复式反弹,汇价自上周三的1.0162低位,大幅反弹至上周五的1.04高位,升幅达到2.3%以上.留意上周五澳元兑美元所造的高位与20天SMA及50天SMA阻力相若,而且亦在上月29日的1.0398高位附近.如本周早段澳元兑美元能承接上周四及五的强势,理应可以企稳在上述高位阻力以上波动,并有力挑战由8月9日的1.0612高位跌至上周五的1.0162低位的61.8%反弹目标,即1.044关键阻力.短线而言,澳元兑美元要成功突破1.044关键阻力才可继续看好,否则小心汇价或因为美元止跌回升而掉头回落,再次返回200天SMA的1.0315支持以下波动.(B09)
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(9月8日)
无限买债有限止痛 /习广思
欧央行宣布”货币直接交易”为名的买债计划,全球股市反应大好,能否稳定市场信心?可能要到实际运作,才知道效果.尽管欧央行强调,OMT计划将会作出冲销,希望减低市场对其扩大资产负债表规模的忧虑.但是,正如德国所担心,买债计划犹如吸毒会上瘾,央行能否完全做到冲销?央行能否吸毒而不上瘾?央行弹药是否能够与市场对抗,而长期压低短息?放水吸毒这条路,美国行了四年,依然戒不掉,难道欧洲可以吸完不上瘾?全球股市因OMT计划而振奋,隔夜美国急升,纳指已升至12年高位,标普500升至海啸后高位,再加上中国基建投资刺激A股狂升,港股出现了久违的大成交下急升.恒指高开逾300点后,升幅持续扩大,以接近全日高位收报19,802点,上升592点.大市成交额932亿港元,沽空比率降至7%.
看好的投资者狂挟淡仓,超卖低残股份全面急升,“空军”收敛有暂退之意,恒指反弹似乎有余未尽.走势上,恒指日前稍穿上升通道底部后急弹,短期或上试20,000点水平,甚至上试通道顶部约20,400-20,500点,再形成上落格局.央行吸毒残股急升港股难得一日大成交,除了好几只股东减持成交增加的股份外,机械设备、基建铁路、水泥、钢铁、煤炭股均配合大成交急升,但这类靠挟淡仓急升的股份,反弹涉及技术因素多于一切.蓝筹股跑赢大市,汇控(0005.HK)大成交上升2.5%,内银股借势急弹,香港地产股在”港人港地”扑火无效下再上升,一再反映资金尽是挟指数,港股仍然有反弹没上升.下周新地(0016.HK)将公布业绩,仍是值博率颇高的”本地姜”.
大市狂升,股票乱飞,但大升市当中,逆市下跌的股份,更加需要留意.数码通(0315.HK)、和记电讯(0215.HK)跌势未止,而且成交一样大.过去iPhone3及iPhone4令两间流动电讯商成功突破,这次竟在iPhone5推出前如此急泻,到底是否如大摩所指,流动电讯业务增长将会放缓?但是,随着4G时代的来临,电讯服务商又是否真的如此看淡?香港电讯信托(6823.HK)是长期看好的收息股,但数码通、和电在不寻常暴跌后,应等跌定再吸纳,前者股价直插250天线,股息率6.7厘.欧洲OMT计划操作如何、成果怎样,当然存在许多空间.然而,姑且让
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。