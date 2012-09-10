〔港报财经评论〕QE3你还信不信?--信报9月10日

QE3你还信不信? /习广思

由年初至今,欧债危机已是第N波,中国经济减速,美国经济黯淡,但政府与央行仍悬而未决,市场过去几年习惯的”逢危必救”模式似乎不再.甚至乎,全球央行有合谋不放水之嫌,反而合力延续市场对放水的憧憬,尽量慢慢消耗手持的弹药.上周欧洲央行兑现诺言,排除政治阻力,推出买债计划OMT,翌日中国政府公布基建投资计划,并传出日内再推出刺激出口措施,本周三联储局议息,市场再藉上周五低于预期的就业报告再炒作QE3.说好的QE3,大概在秋季,但观乎眼下的政治、经济环境,贝南奇真的会在此时此刻推出QE3吗?大量分析员声称,周三推QE3的机会超过70%,甚至有人估90%之高.可惜,他们已经估错太多次,信誉输到无可再输.

踏入9月第一周,股市波幅拉阔,但上周欧洲放水过后,美股再创四年高位,更加关键的是,十年期西班牙债息连跌四日,上周五收报5.63厘,反映债市投资者对OMT买债计划非常受落.然而,投资者要问的是,与美国QE1及QE2,亦与LTRO1及LTRO2一样,央行是次买债计划,到底能够买到多少时间?也就是股市反弹的时限了.再值得留意的是,美股连日新高后,VIX指数再回落至14.38,股市毫不恐慌.然而,这是多事之秋,香港立法会大选刚完,但中美政治变动在未来两个月进入高峰,连战透露中共十八大会在数星期内举行,据此揣测,亦即是10月份.美国距离11月总统大选,只剩下两个月,经济势必成为这场大选的核心议题.

香港政府在上周终宣布”港人港地”计划,两幅地皮仅聊作姿态,几乎没有大行分析员看好这项新措施,一致呼吁投资者继续买地产股反弹.然而,大抵身在官门,每个人都身不由己,大行分析员晋身行政会议后,为政策护航,依其分析及观点,“港人港地”有助降低地价,有助降低楼价,亦有助市场置业者上楼.事实上,作为长远政策的话,远水不能救近火,作为救市扑火措施的话,两幅地又太温和.大行分析员又表示,香港境外买家占楼市交投少于10%,因此香港楼价高企,并非由境外买家推高.大行分析员更称,新香港政府上任才两个月一星期,已经推出不少”新”的遏楼市政策,做到”急市民所急”.如果这不是官场中人,而是大行分析员,这份报告的意见,大抵不看也罢.(B03)

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倘ESM裁定违宪美元势转强 /苏子

本周汇市已几可肯定会呈现大上大落的局面,而且更可以肯定的是,投资者若能把握到当中的时机,不难在此大上大落的局面里猎取到全年的获利目标.当然,若反过来看,倘若把握不到时机兼且在建立错误仓位后不肯果断地止蚀的话,相信更容易把今年以来赚到的利润全数输回.市场本周关注联储局会否有不利美元的QE3放水措施出台,但更关注本周三德国法院会否裁定欧洲稳定机制为违宪,若然不幸地被裁定违宪的话,其负面效应已几可肯定会完全盖过联储局的QE3措施,料届时美元将再次发挥避险的重要功能,从而摆脱上周五的大弱势.至于欧罗汇价则会作出逆转性的回落,兑美元甚至会以裂口形式大幅回落至1.25心理关口以下波动.此外,本周早段欧罗兑美元若升不破200天SMA的1.2837阻力收市,为不利讯号.

对美元的立场其实并不悲观,原因之一是相信联储局即使启动新一轮放水措施,但在欧债危机仍是没完没了,未有真正解决方案出台之前,美元的避险功能只会成为金刚不坏之身,即美元出现一泻如注的大型单边下跌浪的可能性甚低.目前较为担心ESM被裁定为违宪的可能性实在不容抹煞,故在部署入市策略方面将以候低建立美元长仓为主.根据截至上周二的CFTC期货仓位报告,美元的净仓位已从前一周的负4.42亿美元变为正15亿美元,即市场上的大投机者早于上周二已平掉短仓并反手增持长仓,这是否意味着他们预期稍后美元将随时见底,并会随时出现一个令不少小投资者感到侧目的上升浪?值得大家留意.澳元短期阻力看1.044由于最新的CFTC对美元较为乐观的立场一致,故本周早段若美汇指数未能承接上周五的大弱势一举下破80心理关口,以及迅即跌至今年5月8日的79.54低位以下波动及收市,反而可视为候低买入美元博大幅反弹的机会.

但由于这是逆势的策略,故投资者在入市时宜做好风险管理措施,严守止蚀.上周四及五澳元兑美元出现报复式反弹,汇价自上周三的1.0162低位,大幅反弹至上周五的1.04高位,升幅达到2.3%以上.留意上周五澳元兑美元所造的高位与20天SMA及50天SMA阻力相若,而且亦在上月29日的1.0398高位附近.如本周早段澳元兑美元能承接上周四及五的强势,理应可以企稳在上述高位阻力以上波动,并有力挑战由8月9日的1.0612高位跌至上周五的1.0162低位的61.8%反弹目标,即1.044关键阻力.短线而言,澳元兑美元要成功突破1.044关键阻力才可继续看好,否则小心汇价或因为美元止跌回升而掉头回落,再次返回200天SMA的1.0315支持以下波动.(B09)

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(9月8日)

无限买债有限止痛 /习广思

欧央行宣布”货币直接交易”为名的买债计划,全球股市反应大好,能否稳定市场信心?可能要到实际运作,才知道效果.尽管欧央行强调,OMT计划将会作出冲销,希望减低市场对其扩大资产负债表规模的忧虑.但是,正如德国所担心,买债计划犹如吸毒会上瘾,央行能否完全做到冲销?央行能否吸毒而不上瘾?央行弹药是否能够与市场对抗,而长期压低短息?放水吸毒这条路,美国行了四年,依然戒不掉,难道欧洲可以吸完不上瘾?全球股市因OMT计划而振奋,隔夜美国急升,纳指已升至12年高位,标普500升至海啸后高位,再加上中国基建投资刺激A股狂升,港股出现了久违的大成交下急升.恒指高开逾300点后,升幅持续扩大,以接近全日高位收报19,802点,上升592点.大市成交额932亿港元,沽空比率降至7%.

看好的投资者狂挟淡仓,超卖低残股份全面急升,“空军”收敛有暂退之意,恒指反弹似乎有余未尽.走势上,恒指日前稍穿上升通道底部后急弹,短期或上试20,000点水平,甚至上试通道顶部约20,400-20,500点,再形成上落格局.央行吸毒残股急升港股难得一日大成交,除了好几只股东减持成交增加的股份外,机械设备、基建铁路、水泥、钢铁、煤炭股均配合大成交急升,但这类靠挟淡仓急升的股份,反弹涉及技术因素多于一切.蓝筹股跑赢大市,汇控(0005.HK)大成交上升2.5%,内银股借势急弹,香港地产股在”港人港地”扑火无效下再上升,一再反映资金尽是挟指数,港股仍然有反弹没上升.下周新地(0016.HK)将公布业绩,仍是值博率颇高的”本地姜”.

大市狂升,股票乱飞,但大升市当中,逆市下跌的股份,更加需要留意.数码通(0315.HK)、和记电讯(0215.HK)跌势未止,而且成交一样大.过去iPhone3及iPhone4令两间流动电讯商成功突破,这次竟在iPhone5推出前如此急泻,到底是否如大摩所指,流动电讯业务增长将会放缓?但是,随着4G时代的来临,电讯服务商又是否真的如此看淡?香港电讯信托(6823.HK)是长期看好的收息股,但数码通、和电在不寻常暴跌后,应等跌定再吸纳,前者股价直插250天线,股息率6.7厘.欧洲OMT计划操作如何、成果怎样,当然存在许多空间.然而,姑且让