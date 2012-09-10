版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 09:36 BJT

〔香港股市〕恒指盘初上涨0.4%,能源和银行股续升

路透香港9月10日电---香港股市周一高开,大盘能源股和银行股有望在上周大涨基础上续升,对中国祭出更多举措提振低迷增长的憧憬促使投资者回归股市.

恒生指数.HSI盘初上扬0.4%.恒生国企指数.HSCE上涨0.2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐