香港已公布经济指标--2012/9/10

金期投资：郑州菜粕期货涨势难持续，短线有望回调
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.1 +0.7 +5.4 2012年7月 综合消费物价指数(CPI) +1.6 +3.7 +7.9 2012年7月 甲类消费物价指数(CPI A) -2.4 +3.3 +12.5 2012年7月 零售值 +3.8 +11.0 +29.1 2012年7月 零售量 +1.3 +8.5 +22.4 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12月5-7月 12年4-6月 11年5-7月 3.2% 3.2% 3.4% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年7月 贸易赤字/盈余 -40.1 -44.7 -35.9 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。