《离岸人民币综述》港交所与芝交所同推人民币期货,满足对冲需要

记者 陈敏

路透香港9月14日电---香港交易所将于下周一推出首个以人民币结算的美元/离岸人民币货币期货,将丰富新兴离岸市场衍生产品种类,并在人民币单边升值预期童话终结之际,提供更多风险对冲工具.

该标准化的期货产品将成为已有的离岸人民币可交收(DF)及无本金交割远期(NDF)市场的重要补充,拓宽投资者范围.

人民币兑美元今年以来波幅明显加大,前七个月一度贬值1.6%,而此后一个多月则收复部分失地,令今年以来贬值幅度缩窄至0.6%.这种波动使得不少未对人民币头寸作对冲的公司和投资者措手不及.

而在目前这个汇率水平,由于中国经济和政策仍有很大不确定性,分析师对人民币未来走势分歧较大.美银美林在最新报告中指出,从较长期看人民币将仍保持升值态势,但未来三到六个月,贬值风险和波动性将增加.

"货币期货对于投资者来说,提供了另一种对冲外汇敞口工具,"汇丰银行外汇策略师Dominic Bunning称,"这是人民币国际化的一部分,并使得人民币与其他全球交易货币更为接近,因主要货币对都有期货交易."

与此同时,芝加哥商品交易所也出人意料地于周四宣布,将在今年第四季度推出美元/人民币货币期货,并在合约规模和期限等方面较港交所的产品更为丰富.[ID:nSH0115175]

港交所该期货合约每张金额10万美元,到期时卖方缴付美元金额,买方以人民币缴付,有七个可供交易月份.结算价以最后交易日上午11时15分财资市场公会公布的美元兑人民币(香港)即期汇率定盘价为基准.[ID:nSH0113535]

港交所交易科主管戴志坚预期,该期货产品将分流一部分NDF市场的资金,因该市场主要是在人民币不可完全自由兑换情况下出现的,目前已基本完成历史使命.

不过,大多交易员认为期货合约很难吸引到DF市场上的企业.一位香港交易员指出,进出口企业有可能在每个交易日交割产品,而期货合约只有固定的几个月合约,将增加基差风险.

尽管如此,作为一种标准化且在交易所交易的产品,期货市场料将吸引到包括基金和资产管理人在内的更广泛投资者,并增加他们投资人民币产品的信心.

本周图表:

离岸人民币走势:link.reuters.com/kek62t

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 30,721.6 95

2. 渣打 14,814.1 52

3. 中国银行 9,860.6 13

4. 法巴 8,318.1 30

5. 巴克莱资本 6,711.7 14

**本周市场动态**

--中国人民银行称,台资银行包括中国信托银行香港分行,兆丰银行国际金融业务分行,台湾银行香港分行,华南银行香港分行和台北富邦银行香港分行,皆已获准进入银行间债券市场.这是银行以偏高的利率吸收人民币存款之后的一项重要去化管道.[ID:nST0549717]

--标普道琼斯指数和德意志银行宣布,在后者去年推出的离岸人民币债券指数基础上,合作推出标普德银Orbit指数.标普道琼斯指数固定收益指数副总裁J.R.Rieger称,全球投资者的被动投资需要是推动包括点心债在内的产品增长的动力,以寻求较高收益及多元化资产组合.

--马来西亚移动电话运营商Axiata发行10亿元人民币伊斯兰债券,该两年期债券息率定为3.75%.债券获得投资者热捧,共赢得82个账户超过35亿元资金认购.去年10月,马来西亚政府投资机构Khazanah Nasional发行过5亿元首笔人民币伊斯兰债券.[ID:nSH0114959]

--德意志银行亚洲本地货币信用交易总监Vishal Goenka称,点心债市场正经历传统投资者类别的演变,去年人民币升值预期较大时吸引了不少宏观基金,今年则有更多关注信用等级的投资者.点心债二级市场交投量较去年下跌三至四成.

--针对目前国内学者提出进一步扩大人民币汇率浮动区间的建议,中国央行货币政策二司副司长郭建伟称,进一步扩大人民币汇率CNY=CFXS波幅是未来的趋势,是一个政策选项,但究竟什么时候真正实施目前还不好判断.[ID:nSB1768452](完)

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