《香港报摘》--经济日报9月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--今届立法会选举在53%高投票率下,泛民直选大败,只取得18席;相比建制派在成功配票下大胜,取得17席,两者直选议席数目拉近.但泛民在功能组别有进账,令泛民与建制势力保持上届格局,即27席对43席.
* 其他:
--楼价急升抵销额外印花税(SSD)款项,刺激8月份连SSD成交共211宗,按月飙升88%,创措施实施以来单月新高,交易更由细价楼蔓延至中价楼.业界认为,当局应考虑延长SSD禁售年期.
--中国海外(0688.HK)公布,8月份实现房地产销售额80.2亿港元,实现销售面积61.2万平方米,较去年同期分别增长80.3%及84.5%.今年首八个月,累计销售额832.8亿港元,按年增28.6%.
--广汽集团(2238.HK)宣布,董事会已批准吸收合并小广汽的全部资产、负债及业务.合并完成后,公司将继续经营.广汽并拟发行境内公司债,规模不超过40亿元人民币,另计划发行20亿元A股可转债.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。