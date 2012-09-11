《香港报摘》--经济日报9月11日

* 要闻版头条:

--今届立法会选举在53%高投票率下,泛民直选大败,只取得18席;相比建制派在成功配票下大胜,取得17席,两者直选议席数目拉近.但泛民在功能组别有进账,令泛民与建制势力保持上届格局,即27席对43席.

* 其他:

--楼价急升抵销额外印花税(SSD)款项,刺激8月份连SSD成交共211宗,按月飙升88%,创措施实施以来单月新高,交易更由细价楼蔓延至中价楼.业界认为,当局应考虑延长SSD禁售年期.

--中国海外(0688.HK)公布,8月份实现房地产销售额80.2亿港元,实现销售面积61.2万平方米,较去年同期分别增长80.3%及84.5%.今年首八个月,累计销售额832.8亿港元,按年增28.6%.

--广汽集团(2238.HK)宣布,董事会已批准吸收合并小广汽的全部资产、负债及业务.合并完成后,公司将继续经营.广汽并拟发行境内公司债,规模不超过40亿元人民币,另计划发行20亿元A股可转债.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 曾祥进

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