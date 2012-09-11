《香港报摘》--信报9月11日

* 要闻版头条:

--政改方案通过以后的首次立法会选举昨天揭盅,在下届扩大至70席的议会内,建制派占43席之强,而泛民主派则取得27席,继续为少数派,比例上占约38%维持不变,即在未来的政改方案中仍手握三分一关键否决权.

* 其他:

--根据上市规则,在港作第一或第二上市的要求没有明显分野,港交所(0388.HK)于两年多前开始研究放宽部分要求,鼓励更多海外企业来港上市.据了解,监管机构计划于年内发出指引,把过往必须按个别情况厘订的豁免准则标准化.换言之,倘若个别海外企业符合当局列出的要求,申请第二上市时便自动获得豁免.

--中国燃气(0384.HK)创办人之一的刘明辉因涉嫌"职务侵犯罪"而被羁押接近两年后,终于回归并重掌帅印,复任董事总经理及总裁职务,公司强调未来业务策略不变.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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