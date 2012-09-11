《香港报摘》--信报9月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--政改方案通过以后的首次立法会选举昨天揭盅,在下届扩大至70席的议会内,建制派占43席之强,而泛民主派则取得27席,继续为少数派,比例上占约38%维持不变,即在未来的政改方案中仍手握三分一关键否决权.
* 其他:
--根据上市规则,在港作第一或第二上市的要求没有明显分野,港交所(0388.HK)于两年多前开始研究放宽部分要求,鼓励更多海外企业来港上市.据了解,监管机构计划于年内发出指引,把过往必须按个别情况厘订的豁免准则标准化.换言之,倘若个别海外企业符合当局列出的要求,申请第二上市时便自动获得豁免.
--中国燃气(0384.HK)创办人之一的刘明辉因涉嫌"职务侵犯罪"而被羁押接近两年后,终于回归并重掌帅印,复任董事总经理及总裁职务,公司强调未来业务策略不变.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。