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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 08:06 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月11日

路透香港9月11日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7547港元HKD=)

  美国股市周一收跌,因投资者在近期上扬后锁定获利,且英特尔股价走低重压Nasdaq指数.市场关注本周稍后美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采取的政策行动. 

  道琼工业指数.DJI收跌52.35点,或0.39%,至13,254.29点;标准普尔500指数.SPX收挫8.84点,或0.61%,至1,429.08点.Nasdaq指数.IXIC大跌32.40点,或1.03%,至3,104.02点.[ID:nSB8563413]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  183.400   -1.61      26997            14.222      -0.82
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.810   -0.81      50749             3.043      -0.56
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.360   -1.56     126820            81.207      -0.60
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   42.090   -1.43      50116            21.760      -0.41
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  119.670   -0.71      76149             9.280      -0.96
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.090    1.05      33331             7.064      -0.23
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.890   -0.47     207736            69.622       0.25
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.380   -1.75      19740             4.450      -0.68
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.110   -0.68     127954            12.493      -0.69
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.340   -2.85     119269            11.120       0.00
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.310    0.04      28772             5.488      -1.29
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.620   -1.95       4863             3.353       0.09
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.800   -2.70      42167             0.279      -3.73 (完)

  --整理 陈敏

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