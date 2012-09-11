《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港9月11日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7547港元HKD=) 美国股市周一收跌,因投资者在近期上扬后锁定获利,且英特尔股价走低重压Nasdaq指数.市场关注本周稍后美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采取的政策行动. 道琼工业指数.DJI收跌52.35点,或0.39%,至13,254.29点;标准普尔500指数.SPX收挫8.84点,或0.61%,至1,429.08点.Nasdaq指数.IXIC大跌32.40点,或1.03%,至3,104.02点.[ID:nSB8563413] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 183.400 -1.61 26997 14.222 -0.82 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.810 -0.81 50749 3.043 -0.56 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.360 -1.56 126820 81.207 -0.60 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.090 -1.43 50116 21.760 -0.41 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 119.670 -0.71 76149 9.280 -0.96 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.090 1.05 33331 7.064 -0.23 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.890 -0.47 207736 69.622 0.25 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.380 -1.75 19740 4.450 -0.68 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.110 -0.68 127954 12.493 -0.69 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.340 -2.85 119269 11.120 0.00 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.310 0.04 28772 5.488 -1.29 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.620 -1.95 4863 3.353 0.09 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.800 -2.70 42167 0.279 -3.73 (完) --整理 陈敏
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。