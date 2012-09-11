《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月11日

路透香港9月11日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7547港元HKD=) 美国股市周一收跌,因投资者在近期上扬后锁定获利,且英特尔股价走低重压Nasdaq指数.市场关注本周稍后美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采取的政策行动. 道琼工业指数.DJI收跌52.35点,或0.39%,至13,254.29点;标准普尔500指数.SPX收挫8.84点,或0.61%,至1,429.08点.Nasdaq指数.IXIC大跌32.40点,或1.03%,至3,104.02点.[ID:nSB8563413] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 183.400 -1.61 26997 14.222 -0.82 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.810 -0.81 50749 3.043 -0.56 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.360 -1.56 126820 81.207 -0.60 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 42.090 -1.43 50116 21.760 -0.41 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 119.670 -0.71 76149 9.280 -0.96 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.090 1.05 33331 7.064 -0.23 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.890 -0.47 207736 69.622 0.25 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.380 -1.75 19740 4.450 -0.68 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.110 -0.68 127954 12.493 -0.69 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.340 -2.85 119269 11.120 0.00 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 28.310 0.04 28772 5.488 -1.29 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.620 -1.95 4863 3.353 0.09 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.800 -2.70 42167 0.279 -3.73 (完) --整理 陈敏