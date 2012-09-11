《香港报摘》--其他报纸重要消息9月11日

* 明报:

--证监会主席方正的任期将于下月19日届满.接任人选以现任证监非执行董事、曾任毕马威亚太及中国区主席的唐家成呼声最高.据了解,港府目前仍属意由他接手,要看唐是否愿意在这个时候接受政府的任命.(B01)

--香港交易所(0388.HK)最新的权益披露显示,自8月22日恒基地产(0012.HK)公布半年度业绩后,恒地主席李兆基曾9次增持公司股票.最新一次为上周四(6日),前后合共斥资近1.1亿港元,以平均每股47.181港元至48.983港元购入了217.5万股.(B01)

--地产代理消息指,本地时装品牌G2000继早前痛失铜锣湾启超道6号地舖后,近日连承租十多年的旺角西洋菜南街15号好望角大厦地舖,亦被欧洲服装品牌以400万港元抢租,较现时租金飈升达49%. (B02)

* 星岛日报:

--证监会早前宣布入禀法院,要求安永交出年前内地准新股标准水务的审计底稿.德勤中国声誉及综合风险管理领导人Richard George表示,对于事件闹上法庭感到惊讶及意外,又坦言不清楚详情,但相信若两地监管机构及审计师保持紧密沟通及合作,将有更佳解决办法.(B02)

--中国燃气(0384.HK)副董事总经理兼首席财务官梁永昌表示,关于中石化(0386.HK)(600028.SS)及新奥能源(2688.HK)的收购意向,会与新委任的公司董事总经理刘明辉及董事会一起研究后,再制定下一步计画, 惟透露中燃与主要股东北控集团会有密切合作的机会,但一切都需在财团的收购要约结束后才有安排. (B02)

--正身处精神科病房的雅天妮(0789.HK)非执行主席谢超群,上周去信董事局所有成员要求押后股东会,但却未被接纳.雅天妮周一(10日)按原定计画举行股东会,据悉所有议案均获得通过. (B04)

* 苹果日报:

--中国主要运动品牌--李宁(2331.HK)早前宣布将大规模关闭销售点,而位于尖沙咀金马伦道的李宁店已在本月初悄悄结业.公司发言人表示, 集团现时策略是专注内地发展. (B02)

--服装零售商I.T. (0999.HK)公司内部消息透露,其上任仅10个月的财务总监(CFO)潘耀明上周已经辞去所有职务,而近月亦有多名包括财务部的管理层先后离职.公司发言人确认事件,称高层离开是为了寻求新发展,强调对营运不构成影响. (B02)

* 东方日报:

--市场消息指,传集资额近47亿港元的郑州煤矿机械下周进行路演,希望10月9日上市.中国最大疫苗生产商中国生物技术,亦市传将来港上市集资逾100亿港元.(B02)

--慕诗(0130.HK)主席及行政总裁陈钦杰表示,中港零售业可能进入长达两年的调整期,慕诗今年4至8月,中港店舖同店销售均录得跌幅,当中内地跌幅更达双位数,故今年内地开店会审慎,计划减少一半开店数目,而且发展中价产品迎合市场.(B07)

--中国女装鞋产销商--达芙妮(0210.HK)公司主席兼首席执行官陈英杰早前问及与加盟商的纠纷时重申,公司无意大规模清退加盟商,但会内部进行整顿及开源节流.(B07)

* 文汇报:

--本港多家电讯商,包括PCCW mobile、中移动香港、3香港、1010及one2free等,宣布与港铁(0066.HK)达成协议在港铁全线铺设4G LTE网络.(B01)

--华南城(1668.HK)首期投资达80亿元人民币,总建筑面积1,200万平方米的郑州华南城,日前在郑州市郑龙湖举办开工典礼,这是华南城在深圳、南宁、西安、哈尔滨等地之后的第七个项目. (B07)

* 大公报:

--财经事务及库务局副局长梁凤仪表示,现时香港需要吸引更多私人银行及资产管理机构,包括内地的机构来港开业,加强完善监管制度保障投资者,并增加更多离岸人民币产品.(B03) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]