〔港报财经评论〕老索预言第二章--信报9月11日

老索预言第二章 /习广思

信心,从来都是易毁难建.中国企业面对这个经济低潮,但固有恶疾难以根除,中国有国策,地方有对策.中国政府迟迟未有大规模刺激措施,但地方政府博弈兼试探式地自行推出多项大计,钱从何来?地方政府可以由财收、杂费等名目向企业扑水,结果是令更多小企业死得更快.同样情况,中国有国策,银行有方法.当日地方债务炸弹临爆,但中国命令下,银行透过延期贷款,把债务再摊长来还.如今企业面临贷款到期压力,愈来愈多内银容许企业把贷款展期,即推迟贷款到期时间.而且内银对这些展期贷款或逾期贷款,披露信息透明度非常低.结果是,对关系好的企业,银行疏通处理,对没有关系的企业,自然闩掉水喉.而且现在中国提出的基建城轨项目,钱又从何来?又是内银贷款.如此,内银股给投资者的信心,还有几多?

建行(0939.HK)及太保(2601.HK)减持及配股消息拖累中资金融板块,加上中国进出口贸易数据疲弱,港股昨天反覆整固.恒指高开逾100点后回落,收报19,827点,上升25点.大市气氛有所改善,成交增加至589亿港元,沽空比率回落至7.65%,看淡的投资者被挟淡仓后节节后退.其次,炒国策、炒金价等股份俱有成交配合,资金买盘增加.再加上,股市对中国内地经济数据反应不大,反映逐步整固后已形成”坏消息抗跌力”,港股短期升势似乎有余未尽.不过,众多原材料资源残股反弹,均属短线寻宝游戏而已.全球股票市场,因为欧洲买债消息而急弹,但”买债买金不买股”反映的一个思维是,投资者认为市场上最赚钱地方是债市及黄金,而不在股市.像毕老林所讲,现在股民买股为息,买息为价而非为息,那么买金为什么?避险?对冲美元?对冲通胀?

别的时候不提,近期金价上升则是由大户及投机性资金涌入而推高,除了索罗斯及保尔森不断买金外,期货市场亦透露了一二.触发贵金属大幅调整的一个因素,始自于去年5月交易所大幅调高孖展,资金全面unwinding,金价由1,920美元高位进入调整期,以周线图看,金价在1,600美元有支持.自美元资金由商品市场unwind后,黄金期货投机性净长仓大幅下降,今年5-7月欧债危机期间,长仓数量低企,投机者不视黄金为避险工具,直至8月后,黄金投机性净长仓再见明显增加.此际的黄金不是避险资产,而且风险资产.要避险的话,亦不宜买金.金价上到1,700美元,有望再上到1,800美元,但要再见1,900美元,或许仍有难度,但作为热钱资金投机目标的话,黄金ETF(2840.HK)、招金(1818.HK)依然是短期反弹市的受惠者.(B02)

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英镑再陷上落市格局 /苏子

上周五美元呈现大弱势,因此才令到英镑兑美元得以成功突破上月23日所造的1.5911高位,并挑战1.60心理关口.不过,上周英镑兑美元虽然可以成功挑战并略破1.60心理关口,且在破位后曾一度高见1.6033高位,可惜却在此高位附近遇上庞大阻力,未能更上一层楼挑战20周保历加通道的1.6118顶部阻力,以及今年5月10日所造的1.6182高位阻力,故其上升动力令人略感失望.虽然昨天亚洲市及欧洲市早段,英镑兑美元大部分时间均能企稳在正在上升中的20天保历加通道的1.5997顶部阻力线以上波动,即汇价暂时仍处明显的单边升市里运行,但若然昨晚英镑兑美元未见进一步走高并明显返回此通道顶部阻力线以下波动及收市,那便要提防汇价的单边升市或因上升动力不足而正式停止并回复上落市的走势.

欧罗兑美元上周五的升势可说是气势如虹,特别是在突破1.2650阻力关口及1.27/1.2750关键阻力区后.但留意其强劲升势其实明显是由大量止蚀买盘所带动.若然欧罗兑美元稍后意外地成功突破200天SMA阻力收市,欧罗兑美元将暂时难以回复弱势,反而更会以单边市形式继续朝着1.3关口迈进.短线而言,宜留意欧罗兑澳元能否再展升浪,若汇价不升反跌且回落至上月29日的1.2131高位以下波动及收市,将是一个对欧罗汇价较为恶劣的警号,预料届时欧罗兑澳元考验1.20心理关口.

现阶段看,澳元兑美元在跌至20天保历加通道的1.019的底部支持附近已有博反弹的价值.(B10)