〔港报财经评论〕恒指反弹似未尽--经济日报9月11日

恒指反弹似未尽 /林瑞芬

上周五中、港股市大反弹,可用久旱逢甘露来形容.内银股被减持,港股未被拖垮,仍然上升25点至19,827收市,反弹浪有余未尽.欧央行总裁德拉吉言出必行推出”直接货币交易”的无限量买债计划,未必是最完美救市措施,也有一定的否定效能之声.但连索罗斯都指是比前更为有力措施,至少可以较为肯定暂时平息对冲基金围攻重债国债券以制造市场恐慌.从欧元及美汇指数走势启示,前者上周一突破下降轨,后者跌穿上升轨,相映成趣.至少反映造淡欧元暂时平息.技术上,欧元后市稳守1.25,续可望享片刻的平静.平静会否被划破,本周三德国宪法法院裁决ESM固然受注视,估计通过的机会不小.较大变数,可能为市场引发疑虑是希债,该国总理表示暂未能与其联盟伙伴达成削开支协议,主政三党将于周三再会面,希腊能否换取其国际贷款人发放救助资金并留在欧元区,有待明朗化.

就ECB开启欧洲版QE后,另一关键是看本周美国联储局会否出招配合.按上周五就业数据启示要求刺激经济措施之声响,未必是推QE3,可以是加强前瞻指导、开放式买债等,总之续延宽松政策配合欧洲买债放水行动.相信很多国家之前也看住ECB是否言出必行而谋后动,连韩国昨即宣布一项约合52.3亿美元的经济刺激计划,ECB已开车,中、美都应该加入增强市场对全球经济信心.说回港股,昨扣除建行(0939.HK)被减持上板,实质成交额约516亿港元,较上周五成交有所减.惟判势,上周五反弹市不似昙花一现那么短暂,仍有机会上试关键降轨阻力位20,000.配合技术走势发展,恒指上周三所谓”假跌破”后急抽升,预示已震走一批小投资者,大户再上路.恒指守稳上周五的上升裂口19,500水平,估计向再上试20,000可能不小,甚至试一试20,500.

上周港府发招抑楼市,政策风险存在于香港地产股,但欧美量宽洪水猛,推测低息时代,大户推升恒指的主要棋子还是有地产股份.恒地(0012.HK)昨创52周新高50.4港元,收50.05港元,守稳可反覆上试55港元.内银股不跌可当帮忙,建行H股(0939.HK)昨跌2.1%至5.07港元,被传遭宝钢减持,但如是宝钢,推测是该股急于用钱,与看淡H股无关的话,有人沽有人接货看好,且看Jefferies即将建行”持有”建议上调至”买入”.(014)

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8月数据仍差,憧憬人行降准 /余少文

虽然中国内地8月经济继续放缓,但无损中国内地股市三连升,维持中国在”十八大”前后会有救市措施,尤其数据差是意料之内,人民银行或会先降准,但最终要中国加大刺激经济措施,才能真正有效扭转股市跌势.A股连升三日,国企指数昨日则跌34点或0.4%,收9,393点,成交额降至214亿港元,仍有半数主板H股逆市上升,尤以获中国证监会批准发A股的洛阳钼业(3993.HK)和母公司增持的天大石油管材0839.HK表现最好,分别升23%和12%.而红筹指数升14点或0.4%,收3,914点,成交额53亿港元.国指维持大成交额,主要是建设银行(0939.HK)和工商银行(1398.HK)股东减持所致,因为宝钢集团以每股5.08港元配售8亿股建行H股,套现41亿港元.另有股东以4.344港元至4.35港元沽出6,160万股工行,涉及资金达2.7亿港元,合计已为国指贡献近44亿港元成交额.同时印证上周指部分中资股股东会借大市反弹而减持股份,只是宝钢减持或涉及配合中国政策.

因为中国内地传出中证监要求部分央企增持和回购旗下公司A股,故宝钢上月底便推出50亿元人民币回购计划,中国南车(1766.HK)母公司亦在上月底增持A股及会在未来12个月继续增持计划.一如金融海啸期间,央企陆续出手增持股份,成为支持大市回升的动力之一,不排除中证监过去一年推动价值投资成效不大下而催谷央企回赚和增持行动,中国汇金会否加码增持四大行也会是焦点所在.中证监希望股市回升,是因为中国内地经济持续没有起色.国家统计局和海关总署刚公布的8月经济数据,只有通胀是符合预期的2%,其他多差于预期,如PPI再跌3.5%,是今年3月跌入负值以来持续扩大跌幅.又如固定资产投资再回落至20.2%.进口贸易下跌2.6%,是今年1月下跌15.3%以来今年第二次同比下跌,如剔除季节性因素,更是2009年11月以来首次下跌,反映中国内地经济持续放缓,内需又不振.

不过,8月数据差过预期,确实又是意料之内,部分证券商在过去一周先后下调中国内地今明两年GDP预测,普遍将今年GDP预测降至7.6%,略高于中国的7.5%左右的目标.券商明年则以”保八”预测为主调,其中摩根大通也将今年第三和第四季GDP预测由7.6%和7.5%,分别降至7.4%和7.3%,反映该行继续相信中国内地经济放缓走势未止.(010)