〔港报社评〕激进派抬头,解铃还须看港府--经济日报9月11日

泛民阵营在立法会选举遇挫,高投票率下仍未能保住60%黄金支持率,势要检讨温和路线是否已落后民情变化,惟政府实有责任营造有利温和政治路线的环境,否则续促使激进声音不断坐大,港府固自种苦果,更非社会之福.

要简洁总括今届立会选举结果,可以说是泛民挫败、激进抬头.此不但是泛民的忧虑,更是政府与香港社会的一大警号.泛民得票率跌而激进派却报捷,反映两个民意趋向.

其一,不少市民对温和手段失望.上届立会选举中,泛民打告急牌求支持者再给一次机会,但过去四年,温和路线未有明显成果,令部分支持者感极不耐烦.其二,部分市民对港府十分失望,求诸激进,市民将最激进的声音送入立会,甚至不介意他们可能瘫痪政府施政.

可以预期,激进派自感获选民授权下,他们在新一届立会的抗争行动将愈来愈多、愈来愈激,行政立法关系势将更紧张,港府施政亦将愈见艰困.惟问题根源在于无论新旧政府施政,都未能体现出照顾大多数市民利益,甚至令公众觉得政府关起对话大门,官民矛盾愈见尖锐,为激进势力滋长提供养份.

激进派壮大非无缘无故,普罗市民固希望香港可和谐发展,惟关键在港府施政能否贴近民心、广开言路、打开沟通大门,只有如此,才能癒合社会裂痕,才有机会在和而不同下向前发展.(A11)