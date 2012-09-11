〔港报社评〕配票决定选举结果民主质素易受忽略--信报9月11日

立法会选举结果产生,在地区直选上,泛民取得55%选票,获18席；建制得票45%,获17席,进一步打破过去所谓”六四比例”.联同传统功能组别及超级区议会议席,泛民今届共获得27席,总算保住在议会中关键少数的否决权.

今届投票率高达53%,理论上对泛民的选情有利,但因泛民内部严重分裂,缺乏协调和配票合作机制,以致在多个选区中,得票率比建制派多,所得议席却较对手为少.反过来看,建制派配票机制的有效性在今次选举中发挥得淋漓尽致,除了在超级区议会议席中,因全港单一选区,使配票协调难度增大,以致在重量级参选人刘江华遭滑铁卢出局之败.

可以看到,民主是政治体制中最重要的组成部分,但也不能完全取代体制中其他部分的作用,像公民权利体系、法律制度和政治领袖的作用.很明显,民主健康发展,需要政治体制中各组成部分的相互支撑.

如今香港的民主发展,在各种外在与内在条件制约下,更需要健全公民的权利体系、坚守法治原则、强调政治领袖和政治人才质素等政治要素,去推进民主运动的优质发展.

今届立法会的选举结果,泛民仅能保住议会的否决权.政府的施政在建制派护航下,不致寸步难行,议会政治大局没有巨大变化,但在议会权力再配置过程中,民主党受重挫所反映选民求变日新之心、超出合理范围的配票行为,在选举中浮现滥用之势、社会内部的合作凝聚力不断弱化,使香港推进民主、建立善治社会的进程受到更严峻的考验. (A02)