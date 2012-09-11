〔港报社评〕激进力量主导民主派议会政治生态堪忧--明报9月11日

今次立法会选举,民主派失利种种原因,相信日内专家学者会有深入分析,就整体大局而言,民主派有27席,表面上保住了关键少数位置,对政府仍然起到监督作用,特别是2017年普选特首的安排,民主派可以运用否决权,使政府不能予取予携.不过,选举后关键少数的内涵已经质变,激进民主派取代了温和民主派的主导位置,这个变化,对于议会生态、政治生态以至民主进程会有深远影响,对于香港整体大局是祸是福,难以预料；对未来四年立法会的政治生态,则难以乐观.

有一种分析认为,中联办若要瓦解香港的民主力量,首要弱化民主党,因为综观香港各个民主党派,只有民主党扎根地区,有广大而深厚的地区网络,其他党派,地区工作聊备一格,政治潜力被认为不足为虑,所以,民主党会继续成为被打击对象.这个说法无从证实,但是在选举中,揭出有建制人物资助激进派,而激进派对民主党的攻击不遗余力,或许可以解释一些现象.

民主派的关键少数,温和派已经失去主导位置.但无论如何,民主应以理性为基础,在新一届立法会,民主派有责任营造一个理性议事空间,使市民认识到立法会为市民和香港办实事,而非一个吵闹、谩骂、嚎叫的场所.要做到这样,则修改议事规则,在符合民主原则和合理程序下,让立法会免于受干扰和瘫痪情况下议事,不再出现被少数议员骑劫的情况.这是民主派应优先考虑的事情.(A04)