〔港报社评〕日本"购岛"必遭还击--文汇报9月11日

日本政府昨日确定钓鱼岛“国有化”方针,决定由日本官方买入钓鱼岛,中国外交部就此提出严正交涉,表示坚决反对和强烈抗议.必须指出的是,日方采取任何方式“购岛”都是非法的、无效的.在主权和领土问题上,中国政府和人民绝不会退让半步,必定坚决还击.日方若低估中国以包括军事手段在内的各种手段扞卫主权的决心,必定搬石砸脚.

日方把钓鱼岛“收归国有”,只会恶化中日关系,甚至引发两国军事冲突,危及东亚局势稳定.日方置大局于不顾,坚持“购岛”只会激起中国愤怒,并引起东亚周边国家担忧,日本在国际上只会更加孤立.日方切勿低估中国以综合手段扞卫主权的决心和能力.

中国外交部昨日发表声明,详细列出钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线,详列其领土经纬,资料有助在岛上设立中国行政区,划定领海线,甚至将周边海域定为军事演习区.中国军队上月亦在东南沿海开展陆海空联合作战演习,展示当领土主权、核心利益受到侵犯,底线遭受挑战的时候,中国必将采取果断有力的措施.日方一再坚持“国有化”,只会遭到有力还击.

中国台湾领导人马英九日前提到,若钓鱼岛冲突升温,可能无法避免发生冲突、甚至战争.据报道,马英九已接连召开数场国安会议,聚焦钓鱼岛最新情势并研拟对策.近日两岸三地民间发起保钓活动,即向日本发出强烈信息,日本侵占钓鱼岛的图谋不可能得逞,两岸三地人民保钓立场一致,必定致力维护中华民族的共同领土. (A08)