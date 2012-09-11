〔港报社评〕立会光谱阔行政挑战大--星岛日报9月11日

立法会选举尘埃落定,泛民主派险守议会超过三分一议席的关键少数,温和路线的民主党却流失议席予激进政党,建制派当选阵营的声音同样变得多元化,组成政治光谱分散的新一届议会.

民主党被视为今次选举的最大输家,在分区直选中失去3席,当中新界西全军尽墨,主席何俊仁为选举结果引咎辞职；反而公民党成功每区皆赢一席,总得票率比民主党高.连同传统功能组别及超级议席,两党同样有6人晋身立法会,民主党不再是无可匹敌的泛民龙头.

在分区直选范畴,温和及激进民主派势力此消彼长.温和派稍堪告慰的是在超级议席中五取其三,激进派取不到参选入场券,稍为平衡温和派在分区直选所失.泛民阵营除了产生内部势力消长的变化,还要面对整体得票率反覆向下的趋势.

建制派在今次选举中进帐丰厚,尤其是民建联,在最近两届立法会选举都表现出色,今次分区直选所有名单皆捷,连同功能组别在立法会占13席,稳坐第一大党之位.

表面上,新一届议会的两大阵营格局没有大变,泛民在功能组别仍占少数,至于需要整体议席三分二票数才能够通过的重要议案,泛民维持否决权.不过,议员人数增加,加上无论建制抑或泛民,立场都转趋鲜明,诉求增多,这种发展趋势最可喜当然是民意日受重视,而当局若想通过争议性法案,就很考政治交易和游说的功夫.(A06)