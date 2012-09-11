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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 09:34 BJT

〔香港股市〕恒指盘初跌0.4%,中国建设银行挫低1%

路透香港9月11日电---香港股市周二盘初下跌,中国建设银行(0939.HK)下跌1%,成为恒生指数的主要拖累.

恒生指数.HSI盘初下跌0.4%至19,757.4点.恒生国企指数.HSCE下滑0.5%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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