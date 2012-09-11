〔投行观点〕里昂预测明年香港住宅楼价升幅放缓至1.5%,因新供应增加

路透香港9月11日电---里昂证券发表研究报告预期,随着香港政府过去两年大量增加土地供应,由明年起的住宅新供应将开始上升,而需求增长落后,料2013年住宅楼价涨幅将大幅放缓至1.5%,而2014年将会回落5%.

不过,由于香港新一届政府的楼市政策是推动置业而非压抑楼价,加上内地银根有所松动,刺激本地楼价今年以来升幅已超出该行原先预期的8%,因此里昂将香港2012年的楼价升幅预测上调至14%.

里昂地产研究部主管王艳在记者会表示,香港政府于2010-11年间平均每年推出的土地可建住宅单位数目为18,920个,较2005-09年间每年平均数字高出69%,而这些住宅供应将会于未来数年陆续投入市场.

"明年的住宅供应增幅将达15%以上,在中国和球经济放缓下,我们能有多肯定明年的需求增加也会超过15%呢?"她说.

香港政府上月将今年的经济增长预测,由原来的1-3%修订至1-2%,因外围经济下行风险增加.[ID:nSH0112657]

除宏观经济因素外,其他影响市场住宅需求的因素还包括市场资金、持有物业的成本和政策.

报告称,香港的土地不存在短缺,故持续并增加土地供应是无可置疑的且可以做到的.不过,该行认为,虽然增加供应能调控楼市,但从1997年的经验看来(当时董建华上任特首后即提出每年供应8.5万个公私营住宅单位的目标),这做法有效但欠弹性.在经济滑坡时更会继续打击楼价甚至市民的财务能力.

里昂相信,政府增加供应的措施须同时辅以行政措施,例如税务和置业限制等,以缓解短期市场供求不平衡.

香港政府过去多年来限制土地供应的措施在近年楼价持续疯涨下为人所诟病.里昂将香港的蓝筹指标屋苑太古城的600平方尺单位作例子,由2004-12年间的楼价累计上涨136%,或360万港元,这笔数目足以支付以下其中一项的费用,包括:21个本地大学本科学位的学费、一个三人家庭购买1,104年的白米、去泰国旅游368次、到诊所看病5,128次或乘坐近550万次港铁.(完)