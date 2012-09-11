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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 16:17 BJT

〔香港股市〕连续第四日收高,跟随欧洲市场升势

路透香港9月11日电---香港股市周二收高,实现四日连升,跟随欧洲市场涨势,此前德国宪法法庭称,将照原定时程在周三裁决欧元纾困基金案.

恒生指数.HSI扳回盘中跌幅微涨0.2%,报19,857.9点.恒生国企指数.HSCE下跌0.2%至9,377.1点.

大陆股市方面,沪深300指数.CSI300收跌0.6%,沪综指.SSEC亦跌0.7%.

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