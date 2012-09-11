〔香港个股〕中油燃气拟投资10亿港元于山东建煤气制液化天然气项目

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港9月11日电---主要从事天然气投资及能源相关业务的中油燃气集团(0603.HK)周三宣布,与山东省鱼台县政府签订煤制气项目的收购协议,预计将投资约10亿港元兴建煤气制液化天然气工厂等.
此外,公司的声明称,该项目原来为鱼台县政府已核准立项的上海宝钢(鱼台)煤制气项目,现时交予中油燃气投资建设,收购资产的作价为1.14亿元人民币.收购完成后,中油燃气预计共投资约10亿港元,最终投资总额以政府核准为准.
其中包括建设一座焦炉煤气制液化天然气工厂(年加工能力为2亿立方米液化天然气).同时,中油燃气将利用已落实的气源,于同区开发城市燃气、物流运输、加气站、改装车辆/船舶使用液化天然气及其他相关业务机会.
中油燃气目前在中国11个省份投资成立80多个燃气项目,拥有45个城市燃气特许经营权.
中油燃气今天收高1.23%,报0.82港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。