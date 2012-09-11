〔香港个股〕中油燃气拟投资10亿港元于山东建煤气制液化天然气项目

路透香港9月11日电---主要从事天然气投资及能源相关业务的中油燃气集团(0603.HK)周三宣布,与山东省鱼台县政府签订煤制气项目的收购协议,预计将投资约10亿港元兴建煤气制液化天然气工厂等.

此外,公司的声明称,该项目原来为鱼台县政府已核准立项的上海宝钢(鱼台)煤制气项目,现时交予中油燃气投资建设,收购资产的作价为1.14亿元人民币.收购完成后,中油燃气预计共投资约10亿港元,最终投资总额以政府核准为准.

其中包括建设一座焦炉煤气制液化天然气工厂(年加工能力为2亿立方米液化天然气).同时,中油燃气将利用已落实的气源,于同区开发城市燃气、物流运输、加气站、改装车辆/船舶使用液化天然气及其他相关业务机会.

中油燃气目前在中国11个省份投资成立80多个燃气项目,拥有45个城市燃气特许经营权.

中油燃气今天收高1.23%,报0.82港元.(完)

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