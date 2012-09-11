版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 07:55 BJT

〔离岸人民币〕韩国新韩银行发行6亿元两年期债券,息率3.5%--销售文件

路透香港9月12日电---据路透获得的销售文件,韩国新韩银行发行6亿元两年期点心债,息率定为3.5%.

销售文件显示,该笔债券预计获得A1/A(穆迪/标普)评级,并将于新加坡交易所上市.

发债所得资金将用于一般公司用途.

是次发行共获得来自27个账户大约8亿元资金认购.按地区划分,香港占45%,台湾为26%,韩国18%,新加坡和其他为11%.

从投资者类别看,保险机构为43%,基金和资产管理为37%,银行为14%,私人银行6%.

汇丰银行负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐