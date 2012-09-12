〔离岸人民币〕马来西亚Axiata发行10亿元两年期人民币伊斯兰债券,息率3.75%

路透香港9月12日电---据路透获得的销售文件,马来西亚移动电话运营商Axiata发行10亿元人民币伊斯兰债券,该两年期债券息率定为3.75%.

销售文件显示,该笔高级无担保债券预计获得Baa2/BBB-(穆迪/标普)评级.

债券获得投资者热捧,共赢得82个账户超过35亿元资金认购.从地区来看,香港为55%,新加坡为28%,马来西亚13%,欧洲和其他为4%.

从投资者类别看,基金和资产管理为62%,银行为22%,私人银行14%,公司2%.

债券将同时在新加坡交易所和马来西亚交易所上市.

美银美林、联昌国际银行和汇丰负责是次发售.

去年10月,马来西亚政府投资机构Khazanah Nasional发行过5亿元首笔人民币伊斯兰债券.(完)