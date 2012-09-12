《香港报摘》--经济日报9月12日

* 要闻版头条:

--为免明年1月推出5,000个白表可免补价购居屋名额刺激楼价升温,政府倡"四招"减压,包括购入首两年禁在第二市场放售,缴清补价才可私人市场出售,名额分批相隔逾半年方能入市,资格证明书限期可由半年延至一年,以及可选购单位扩至其余约13万个未补价租置公屋及房协单位.

* 其他:

--冰封逾月的新股市场终有望解冻,市传郑州煤矿机械集团(601717.SS)物色基础投资者及机构大户有突破,令招股时间大提速,最快不足两周后招股,10月9日挂牌,拟最多筹集约46.8亿港元.

--港股成交多月持续低迷,港交所人民币货币期货入场费不足8,000元人民币,部分经纪行乘机积极筹备,冀在股票以外产品吸引新客.耀才将向买卖该期货产品的新客提供1个月免佣,信诚亦指会提供特别优惠.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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