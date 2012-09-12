《香港报摘》--信报9月12日

* 要闻版头条:

--政府推出新十招及港人港地政策,无助楼市降温,发展商继续以高价推出旗下新盘发售测试水温.其中,新地(0016.HK)以高于同区屋苑尺价逾倍的水平,即每方尺逾1.1万港元推售屯门站上盖项目珑门,成为政府出招后首个推售的大型住宅项目.

* 其他:

--中港零售市道增长放缓,消费意欲降,即使是快餐业市道也不例外.大快活(0052.HK)行政总裁陈志成表示,由于内地销售放缓,会放慢在内地开店步伐,原定2014年度新增食店至40间的计划未能达标,会较原定计划减少开设7间分店.大家乐(0341.HK)首席执行官罗开光亦认同,内地同店销售放缓,但2014年度在内地新增200间食店计划不变.

--平安保险(2318.HK)公布,今年首八个月累计原保险合同保费收入1,608.78亿元人民币,按年增长11.9%,增幅较首七个月的11.1%略微改善.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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