《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月12日

路透香港9月12日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.754港元HKD=) 美国股市周二收涨,道指收在近五年来最高水平,但市场成交清淡,德国和美国本周将出炉的重大决定可能进一步提振市场. 道琼工业指数.DJI收涨69.07点,或0.52%,至13,323.36点;标准普尔500指数.SPX收高4.48点,或0.31%,至1,433.56点.Nasdaq指数.IXIC小涨0.50点,或0.02%,至3,104.53点.[ID:nSB8564001] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 190.830 4.05 51131 14.797 0.66 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.020 2.14 86746 3.108 1.56 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.950 1.13 228055 82.115 0.02 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 42.810 1.71 110436 22.130 0.82 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 122.370 2.26 93979 9.489 0.41 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.500 0.45 41124 7.095 0.92 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.390 1.11 287883 70.391 0.85 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.020 2.86 35617 4.576 0.36 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.350 1.49 147034 12.678 0.46 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 14.320 -0.14 128626 11.104 1.87 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.030 2.54 43865 5.627 -0.40 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.550 -0.32 17302 3.342 0.66 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.840 2.22 253274 0.285 0.12 (完) --整理 陈敏