《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月12日

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透香港9月12日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.754港元HKD=) 美国股市周二收涨,道指收在近五年来最高水平,但市场成交清淡,德国和美国本周将出炉的重大决定可能进一步提振市场. 道琼工业指数.DJI收涨69.07点,或0.52%,至13,323.36点;标准普尔500指数.SPX收高4.48点,或0.31%,至1,433.56点.Nasdaq指数.IXIC小涨0.50点,或0.02%,至3,104.53点.[ID:nSB8564001] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 190.830 4.05 51131 14.797 0.66 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.020 2.14 86746 3.108 1.56 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.950 1.13 228055 82.115 0.02 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.810 1.71 110436 22.130 0.82 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 122.370 2.26 93979 9.489 0.41 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.500 0.45 41124 7.095 0.92 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.390 1.11 287883 70.391 0.85 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.020 2.86 35617 4.576 0.36 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.350 1.49 147034 12.678 0.46 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 14.320 -0.14 128626 11.104 1.87 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.030 2.54 43865 5.627 -0.40 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.550 -0.32 17302 3.342 0.66 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.840 2.22 253274 0.285 0.12 (完) --整理 陈敏
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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