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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 08:40 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月12日

路透香港9月12日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.754港元HKD=)

  美国股市周二收涨,道指收在近五年来最高水平,但市场成交清淡,德国和美国本周将出炉的重大决定可能进一步提振市场. 

  道琼工业指数.DJI收涨69.07点,或0.52%,至13,323.36点;标准普尔500指数.SPX收高4.48点,或0.31%,至1,433.56点.Nasdaq指数.IXIC小涨0.50点,或0.02%,至3,104.53点.[ID:nSB8564001]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  190.830    4.05      51131            14.797       0.66
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.020    2.14      86746             3.108       1.56
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.950    1.13     228055            82.115       0.02
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   42.810    1.71     110436            22.130       0.82
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  122.370    2.26      93979             9.489       0.41
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.500    0.45      41124             7.095       0.92
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.390    1.11     287883            70.391       0.85
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.020    2.86      35617             4.576       0.36
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.350    1.49     147034            12.678       0.46
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   14.320   -0.14     128626            11.104       1.87
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.030    2.54      43865             5.627      -0.40
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.550   -0.32      17302             3.342       0.66
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.840    2.22     253274             0.285       0.12 (完)

  --整理 陈敏

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