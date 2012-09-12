〔离岸人民币〕港交所委任星展、汇丰及美银美林为人民币货币期货庄家

路透香港9月12日电---香港交易所(0388.HK)公布,已委任星展银行、汇丰银行和美林国际作为将于本月17日(周一)推出的人民币货币期货的市场庄家.

市场庄家将在所有可供交易的合约月份提供买卖双向的持续报价,为每边最少10张合约,并将会开出不大于30个最低波幅(即人民币0.0030元)的价差.

港交所并称,每张人民币货币期货的基本按金为7,930元人民币,维持按金为6,350元.

港交所此前公布,该期货合约每口金额为10万美元,合约到期时卖方缴付美元金额,买方则是以人民币缴付.最后结算价以最后交易日上午11时15分财资市场公会公布的美元兑人民币(香港)即期汇率定盘价为基准.

可供交易的合约月份为:2012年10月、2012年11月、2012年12月、2013年1月、2013年3月、2013年6月及2013年9月.(完)