〔离岸人民币〕港交所委任星展、汇丰及美银美林为人民币货币期货庄家

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透香港9月12日电---香港交易所(0388.HK)公布,已委任星展银行、汇丰银行和美林国际作为将于本月17日(周一)推出的人民币货币期货的市场庄家.
市场庄家将在所有可供交易的合约月份提供买卖双向的持续报价,为每边最少10张合约,并将会开出不大于30个最低波幅(即人民币0.0030元)的价差.
港交所并称,每张人民币货币期货的基本按金为7,930元人民币,维持按金为6,350元.
港交所此前公布,该期货合约每口金额为10万美元,合约到期时卖方缴付美元金额,买方则是以人民币缴付.最后结算价以最后交易日上午11时15分财资市场公会公布的美元兑人民币(香港)即期汇率定盘价为基准.
可供交易的合约月份为:2012年10月、2012年11月、2012年12月、2013年1月、2013年3月、2013年6月及2013年9月.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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