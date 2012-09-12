〔港报财经评论〕欧罗恐假突破--信报9月12日

欧洲危机芬佬无有怕 /习广思

中国8月份出口数据逊预期,经济师再调低中国增长目标,而中日外交关系紧张,是不能忽略的地缘政治因素.虽然坏消息一箩箩,但股市无甚反应,是投资者漠视坏消息,还是负面消息已尽出?德国宪法法庭将对欧洲稳定机制合法性作出裁决,市场揣测美国推出QE3甚嚣尘上,惟股市只炒了一天”放水”,是投资者不敢再憧憬,还是憧憬已炒完?股市对坏消息有抵抗力,对炒作憧憬有戒心,意味着股市要大升,难矣,要大跌,又未必.股市方向未明,成交低迷,个股逢有异动或受捧,很容易出现一窝蜂现象.港股自上周五急弹后,随后两日表现冷静.受A股回落拖累,恒指低开后曾一度跌穿19,700点,午后再现挟仓,由汇控(0005.HK)和地产股领军,恒指倒升,收报19,857点,升30点,成交额445亿港元,沽空比率10%,民行(1988.HK)、利丰(0494.HK)沽空增加.

笑着买地产股内银股上演”弹散”,非必要不要买中资金融股,一定要买的话,宁买国寿(2628.HK),亦不买内银股.基建、水泥、钢铁及机械设备股急升后回吐,这批残股绝地反弹,股价回稳后,投资者可考虑是否持有或再吸纳,较看好基建股.urberry发盈警,股价急泻19%,Prada(1913.HK)尾市急挫.梁特首的房屋政策一出,发展商”掩住嘴笑”.看到此题,大抵看官亦忍不住会心微笑.近期发展商积极推盘,香港地产股整固后再发力上升,昨日午后急弹.恒地(0012.HK)有四叔频频增持,股价见一年新高.新地(0016.HK)明日公布业绩,市场预期派特别息.恒地股价创一年新高,四叔一早提你买,即使此际再买,赶水尾,为时未晚.港府的楼市政策虽然以增加长期供应为主,在”不推低楼价”的前提下,似乎有意逐步出招,但楼市的畸形炽热情况,短期难扭转,地产股仍可继续被看好.

再看看外围,究竟美国经济是悲观还是乐观?最新的就业数据便叫人失望,但两年期通胀预期却从6月份持续攀升,美股持续创下海啸后高位.私募基金黑石,其副总裁韦恩的评论文章便透露出真相,文中指出一切只因芬佬太乐观.8月份的星期五,美国芬佬及有银士会到长岛参加午餐会,顺便过long weekend.韦恩指出,今年投资者态度谨慎,结果是,很多芬佬表现跑输大市,当他们聚集一起时,一是用更多理由支持其谨慎态度,二是变得更加进取.现时大部分投资者看好美股,预期标普500会重上1,500点,甚至一年后见1,600点,即回到海啸前水平.投资者认为,美国经济有很多利好因素,房地产市道见底,油价有望再跌,企业资产负债表强劲,生产力提升,制造业成本效益高企,股市内到处都可找到便宜股票.(B03)

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欧罗恐假突破 /苏子

从周线图上看,欧罗兑美元已于上周成功突破自去年8月下旬的1.4550高位向下延伸的下降阻力线.理论上,欧罗兑美元在突破逾一年的下降阻力线后,升势不会如此快便结束,后市应有力进一步升至1.30心理关口以上,并且挑战另一条更为关键的下降阻力线才对.其实,上周欧罗兑美元以全周高位收市,本周早段应该有力突破200天SMA阻力才对.昨天伦敦入市后欧罗兑美元已见升至1.2818高位,且看看昨晚汇价有否足够动力顺利突破200天SMA阻力并在之上收市了.若昨晚欧罗兑美元不升反跌,将减低汇价进一步破关而上的可能性,并同时令到汇价在周线图上的破位演变为假突破的机会上升.

目前市场正跟红顶白地继续看淡美元的走势,不少投资者也估计稍后美汇指数可望顺利跌破80心理关口.若然联储局本周议息后未见有新一轮放水措施,已几可肯定美元届时势必作出报复式反弹,从而使一众高风险货币扭转近日的良好上升势头.

昨天美元兑日圆再度转弱,已见跌破上周四的77.98低位,暂时最低曾见77.90水平.留意此低位刚好与20天保历加通道底部支持相若,若失守,预料美元兑日圆的走势将会进一步转劣,稍后跌破今年5月下旬的77.64低位支持并朝着2月13日的77.35低位迈进的可能性大增.目前美元兑日圆的日线及周线CCI指标均已跌至负100水平以下,反映美元兑日圆继续以单边市形式往下寻底机会甚高.(B07)