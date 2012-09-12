〔港报财经评论〕施工旺季,选受惠股--经济日报9月12日

施工旺季,选受惠股 /林瑞芬

观乎周一美、欧股市小回而周二A股亦回,恒指昨一度回吐168点,但最终报升30点,收19,857,表现算硬净.大市靠稳势持续的话,建设相关股份可小注一博.香港地产股昨走势佳,恒地(0012.HK)、太古A(0019.HK)、九仓(0004.HK)昨升1.6%-1.7%不等,恒指即市回吐,技术上,守19,500,上望挑战下降轨20,000.德国法院裁定ESM没违宪及联储局有额外刺激经济披露,这两个结果,兑现的可能高.据路透调查,法律专家均估计德国法院将放行ESM.外国有份由Manpower Group所做的季度调查所得,由于对11月总统大选的不确定,欧洲经济下滑影响的不确定及美国联邦政府预算不确认,对新一季大多采不愿意增加雇员态度,只有教育及健康服务保持正面展望,建筑及制造业等则负面展望.就业问题是FED制定政策的最大关键,参考这份报告,都有支持FED再额外出招刺激经济的根据.

说回中国内地股市,经上周五急弹后近两日持平成交额缩,意有营造上升旗形状,守候下一轮反弹浪.维稳政治大形势,不到你不信A股至少都会靠稳略为做番好少少,且看之前就有传中证监要求央企高层或大股东增持维稳.继鞍钢(0347.HK)7月公布其公司高级管理层增持后,8月亦有中国南车(1766.HK)公布其控股股东增持了A股.估不到增持股,还波及H股,中海集运H股(2866.HK)昨披露获增持.政策维稳股市,还需要对未来经济预期触底的支持.据最新数据启示,8月份中国内地的人民币贷款同比增多16.1%.社会融资规模为1.24万亿港元,比上月增,两数据均高于市场预期,反映宽松货币配合稳增长之举,经济触底确认讯号或可期,固投支持实体经济暂为主.9月至10月为传统的施工旺季,按理利好建设相关股份.

中国联塑(2128.HK)是中国最大的塑料管道及管件制造商之一,产品广泛应用于给水、排水、电力通讯、燃气、农用、地暖和消防等七大领域.由于此,之前内房施工量放缓,今年上半年计,集团营业额及核心盈利保增长,分别按年比增长5.6%及9.1%.由于塑胶原料的成本下降及有效税率的下跌,同期毛利率亦保升势至25.9%.(012)

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货币供应弱, 经济未回暖 /余少文

金融股表现仍然不济,相信是中国内地8月货币供应量差于预期所累.但同期新增贷款逾7,000亿元人民币,高于市场预期,中长期贷款比重逾40%,较7月微升,反映中国内地经济仍未回暖.A股结束三连升,国企指数昨日则跌16点或0.2%,收9,377点,成交额降至113亿港元,而指数经过上周五放量急升后,因受制50天平均线,连续两日回落,幸好成交缩减,或是正常调整,待消化短期沽压后,仍有机会再挑战10,000点.至于红筹指数则录得四连升,昨日升5点,收3,919点,成交额46亿港元,石油、电讯股领涨.8月宏观数据差于预期,市场已预计第三季GDP继续滑落,憧憬第二、三季间见底又跌眼镜,第四季会否结束放缓而反弹,市场意见不一,要看”十八大”的人事布局,及会否推措施收买人心.乐观而言,中国内地经济或有回升迹象,但最终仍要看未来一段时间的中长期贷款占新增贷款的比重能否继续扩大.

人民银行昨日早上先公布8月社会融资规模和新增贷款分别为1.24万亿元人民币和7,039亿元人民币,到收市后才公布新增贷款分类以及货币供应量增长数据.跟过去先公布整体金融数据后,数日后才公布社会融资规模的做法不同,或是因为新增贷款高于市场预期的6,000亿元人民币,以及同比和环比分别升28%和30%,故先公布,希望给予大市刺激.大市反弹乏力之余,收市后公布的M1和M2原来差于预期,截至8月增幅只有4.5%和13.5%,是过去三个月最低增幅,M2也低于市场预期的14%,跟贷款回升不配合,或者仍未公布的外汇占款低迷所致,不排除8月外汇占款继续下跌.若然外汇占款和央行外资资产的8月数据均下跌,可扩大降准的机会率,而央行6月和7月外汇资产继续均微升31亿元人民币,或是央行在7月不肯降准原因之一.

若然货币供应量能扩大增长,再配合中长期新增贷款上升,则经济有复苏希望,也有利股市.因为中长期贷款上升及中长期贷款占新增贷款比重大,可视作企业增加中长期投资,利好未来实体经济表现.但7月中长期贷款占当月新增贷款比重39%,较5月和6月的34%和30%为高,也高于上半年的32%,一度憧憬经济可以好转,8月中长期贷款占新增贷款只有41%,较7月只增加2%,似乎中国推动基建项目的贷款仍未全面释放.(010)