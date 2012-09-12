《香港报摘》--其他报纸重要消息9月12日

* 明报:

--房屋署向房委会资助房屋小组建议,首批5,000个白表申请人免补地价购买二手居屋的配额,于明年1月接受申请,为了让市场逐步吸纳新增买家,5,000个配额将会分两批发放,每批2500个,又建议加入两年转售限制,其间不准出售未补价的单位.(A10)

--香港交易所(0388.HK)交易科主管戴志坚表示,若未来离岸人民币(CNH)汇率波幅扩大,将会考虑上调人民币期货的按金水平.(B03)

--中海集团公布已增持中海集运(2866.HK)约占总股本(包括A股和H股)的0.43%,增持总金额约为7,450万港元.在增持后,中海集团拥有中海集运55.4亿股,占总股本的47.46%.中海集团称未来12个月计划继续增持H股,累计增持比例不超过总股本的2%.(B05)

* 星岛日报:

--港府将于日内公布首批副局长人选.据了解,包括上届政府运输及房屋局副局长邱诚武将伙拍新任局长张炳良、思汇政策研究所行政总监陆恭蕙将会出任环境局副局长;至于保安局副局长则由警务处副处长李家超出任.(A02)

--恒大地产(3333.HK)相关人士表示, 8月份的销售业务轻微下跌, 但仍维持平稳,相信经过未来两个月的销售旺季后,今年完成全年800亿元人民币的销售目标并无问题.(B03)

--大家乐(0341.HK)和大快活(0052.HK)都表示,虽然成本仍高企,但短期内甚至今年内将不会加价,即使政府将检讨最低工资标准,有机会再上调最低工资,两公司均相信仍可应付,不用将成本转嫁予消费者.(B04)

* 苹果日报:

--美高梅中国(2282.HK)董事长何超琼表示,非博彩业务将成为澳门未来的发展趋势,并要得到官、商、民三方面的相互配合. (B05)

--据联交所中央结算资料显示,海通国际(0665.HK)及中南证券自6月13日于思捷(0330.HK)的持仓量即大幅增加,三个月来由原本仅0.16%及0%,分别急增至前日(17日)的7.37%及1.78%.(B06)

--有银行界估计,今年底点心债(离岸人民币债券)发行总量(连存款证计)或较预期略少,总额若在2,000亿元人民币水平上落,应已不俗. (B07)

* 东方日报:

--据绿城中国(3900.HK)今年中期业绩报告显示,公司已成立运营电子商务采购中心.但绿城相关人士透露,目前公司只持有该电子商务少量股权,惟有关股权其后将作调整,成为公司附属后,旗下项目公司将会向其统一采购,估计届时建筑成本将可节省约5%.(B03)

--吉利汽车(0175.HK)公布,集团8月之汽车总销量逾30,000部,按年增长约18%及按月增长7%.而今年首八个月之总销量为28.08万部,按年增长约8%.(B04)

--贵州茅台旗下习酒公司刚进行60周年纪念,集团董事长袁仁国表示,习酒今年会实现30亿元人民币销售额,明年计划目标50亿元人民币,且明年2月习酒将在香港登上H股.(B06)

* 文汇报:

--数码通(0315.HK)宣布,与港铁(0066.HK)达成有关协议,将可于稍后时间在地铁沿线提供4G网络服务,工程会在月内开始,预期数个月内可完成所有铺设.(B02)

--中油燃气(0603.HK)宣布,与山东省鱼台县政府签订煤制气项目的收购协议,预计将投资约10亿港元兴建煤气制液化天然气工厂等.(B03)

--工商银行(1398.HK)(601398.SS)公布,中银监已核准王希全出任该行副行长一职.王希全于1985年加入工行,曾任河北省分行副行长、资产风险管理部总经理、内部审计局局长;其后出任高级管理层成员兼人力资源部总经理.(B03)

--中国房地产公司万科(000002.SZ)以溢价14.38%的15.8亿元人民币,夺得顺德德胜商务区城镇住宅兼商服用地F06地块,刷新了顺德区2009年以来的总价地王纪录.统计显示,9月份万科已斥资超过60亿元人民币在各地拿地.(B08)

* 大公报:

--新意网(8008.HK)原计画申请转往主板上市,惟面对新鸿基地产(0016.HK)负面消息拖累,加上市传非执行立董事郭炳湘不肯签署文件,最终导致转板申请失效.(B02)

--飞达帽业(1100.HK)开始把部分生产线迁移至孟加拉,副主席兼董事总经理颜宝铃表示, 期望明年4月孟加拉厂房可贡献额外约35%产能,以填补产能缺口.(B02) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/屈桂娟

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