〔港报社评〕民主党公民党应合作形成民主派主导力量--明报9月12日

今次立法会选举结果,激进势力抬头,温和力量消退,虽然民主派保住了议会关键少数位置,但是个中并无明显主导力量,能否发挥关键少数的作用,是未知之数.故公民党与民主党应该捐弃前嫌,衷诚合作,成为稳定民主派的力量,争取其他民主党派团结,做一些对香港和市民有意义的事情公民党与激进派纵貌合仍神离理性行事才可大可久.

公民党与温和派的理念和目标,看不到有根本差异,只是手段方法上有不同,所以,公民党与温和派有很大的合作空间.民主派关键少数的四分五裂情况,不利于发挥最大效用,若公民党与温和派合作,在27席之中,就占了13席,在统合关键少数方面,可以起到较大牵引作用.

曾荫权政府失政,导致贫富悬殊无改善、社会不公义等,温和派寻求与当局合作解决问题,但是成效不彰,温和派反而被批评软弱无能,助长了激进路线抬头,为激进派的发展变相提供动力.特首梁振英要思考这个问题,若仿效曾荫权,不与民主派沟通,不寻求和解,则梁振英政府的施政势将步曾荫权政府后尘,陷于举步维艰景况.

若社会氛围激进,对梁振英政府绝无好处,特别是梁振英已经表明寻求参与2017年的首次特首普选,若未能与民主派取得最大共识,导致选举办法难产,则他这个宏愿也会泡汤.所以,若出现公民党与温和派主导民主派的局面,梁振英应该乐见其成,然后与他们建立稳定的沟通甚至工作关系,这样不单有利政府施政,对香港整体发展也会是好事.(A04)