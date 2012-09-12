〔港报社评〕中国须全方位反击日本“购岛”--文汇报9月12日

日本政府不顾中方一再严正交涉,宣布购买钓鱼岛及其附属的南小岛和北小岛,实施所谓国有化.日本的所谓购岛行动,是对中国领土主权的粗暴践踏和严重侵犯.中国政府在表示坚决反对和强烈抗议的同时,更要全方位反击日本政府购岛,采取包括政治、外交、经济、军事等综合性强硬措施,凸显中国扞卫领土完整的决心和能力.

中国应尽快发布“钓鱼岛白皮书”,可起到对国内外进行政策阐释的作用.在外交层面,中国可以暂停或降格中日交往层级,与韩国、俄罗斯等与日本有领土争议的国家联手向日本施压,在国际上彻底孤立日本,并加强两岸四地及全球华人在钓鱼岛问题上的协调,向美国和联合国阐释中国关于钓鱼岛立场的法理正当性,争取国际社会的理解支持.

在经济层面,日本的经济实力已经被中国赶超,日本经济对海外市场依赖程度更高.日本对中国资源、市场的依赖性很大,中国削减稀土对日本的出口、减少日本产品对华出口、销售的份额,必然会令日本疲弱不堪的经济雪上加霜.中国还可以继续开采东海油气田,鼓励中国公司到南千岛群岛投资兴业.

在军事层面,中国要尽快组建国家海岸警卫队,有了准军事力量才能和日本进行对撞.必要时护渔、护航.中国还可以设立军事禁区,进一步可将钓鱼岛定为导弹试射靶场,在有关海域进行军事演习.“日美安保条约”在中国军队的钢铁意志面前将不堪一击.(A04)