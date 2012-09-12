〔香港金融〕海通国际子公司与Sparinvest合作,拟在欧洲、港澳等地推产品

路透香港9月12日电---海通国际(0665.HK)称,其全资附属公司海通资产管理(香港)有限公司与以卢森堡及丹麦为基地的国际资产管理公司Sparinvest Holdings SE签订框架协议,在欧洲、香港、澳门及中国内地携手合作推出产品.

公司提供的新闻稿称,Sparinvest将利用其广泛的欧洲销售平台和网路负责合作产品在欧洲市场的行销和推广,而海通资产管理(香港)则负责合作产品在香港、澳门及中国内地市场的行销和推广.

海通国际曾于2010年8月推出中国大陆以外的首只以人民币计价及结算的公募基金产品,并于2012年1月成为首批获得人民币境外合格机构投资者(RQFII)资格的机构.

Sparinvest Holdings SE是一间国际性的基金管理公司,1968年在丹麦成立.自2001年起以在卢森堡为总部从事泛欧洲业务,在16个欧洲国家拥有产品分销权,在七个国家设有机构或代表处.(完)