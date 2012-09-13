〔港股业绩〕新地年度基础溢利微增但续创新高,贪污案无碍发展(更新版)

(新增细节、记者会内容和背景)

* 年度基础溢利微升0.9%,仍创有纪录新高

* 2012/13年合同销售目标350亿港元,上年度完成382亿港元

* 郭氏兄弟指官司不影响新地运作

* 继续在香港投资,内地投资不会放慢

路透香港9月13日电---香港主要房地产商--新鸿基地产(0016.HK)周四公布,2011/12年度的基础溢利按年只轻微增长0.9%,但续创有纪录以来新高,受惠租金收益增加;其业绩基本符合市场预期.

截至6月底止年度,新地的净利为430.8亿港元,当中包括投资物业重估盈余220.8亿港元.若撇除这因素,则期内新地的基础溢利为216.8亿港元,与汤森路透I/B/E/S综合19名分析师平均预测的210亿港元大致相符.

期内,新地来自物业销售的溢利为130.7亿港元,比上年度的160.5亿港元减少;但租金净收入则按年上升16%,至110.7亿港元,受惠新租和续租租金上升,以及内地新物业带来收入增加.

今年亦为新地上市40周年,此前有分析师估计新地或会如上市30周年那年般派发特别股息,但新地只宣布维持派发与上年度一样的末期息,为每股2.4港元.新地首席财务总监陈国威表示,董事会为了长远集团利益,决定保留资金作长远发展.

在上市40周年之际,新地管理层也正面对着可能是上市以来最大的挑战.集团灵魂人物,联席主席郭炳江、郭炳联因涉及贪污案而被捕,并将于下月中出庭.

"我们根基稳固,庆幸有一班好同事和团队,就算发生任何事没令公司倒退."郭炳江在业绩记者会上称."我们的管理层,尤其是执行委员会的成员都在新地工作超过20年,我对他们的能力极度有信心,...日常工作自己可以解决,重要议题一起开会集体决定."

郭炳江、郭炳联兄弟,以及执行董事陈钜源等卷入涉及前政务司司长许仕仁的贪污案,被控罪名包括串谋向公职人员提供利益、公职人员行为失当等,案件未有涉及新地.有关人士于7月在香港法院首次提堂后获准保释,并将于10月12日再次提堂.

汇丰的报告也认为,虽然新地两名主席面对法律诉讼,但相信短期不会影响新地的运作,因公司拥有经验的管理团队和优质的投资物业组合.

**不会放慢投资**

自郭炳江、郭炳联卷入官司后,新地已积极进行部署,包括委任两名老臣子雷霆和黄植荣为副董事总经理,协助郭氏兄弟履行他们作为联席董事总经理的职务.此外,新地亦委任了郭炳江儿子郭基辉和郭炳联儿子郭颢澧为两人的替代董事.

"以这40年(新地)在香港的信念和信心,加上有这个团队,我不认为我们发生的事会影响到公司.我们会有楼就卖,继续在香港投资,不会放慢在中国投资."郭炳江称.

里昂证券地产研究部主管王艳表示,新地期内来自中国的租金收入增长达42%,拉高了整体租金收益增加,且增幅更胜香港的投资物业组合.

新地设订2012/13年合同销售目标350亿港元,较上年度完成的382亿港元为低.郭炳联表示,这个目标"保守了点".管理层介绍说,今年的销售目标其中70亿港元将来自国内项目.公司在中国的策略将会贯彻在上海、北京、广州和深圳沿海四大城市,而内陆城市则以成都为主,并不希望分散资源去太多城市,以维持物业质素.

这次出席新地业绩记者会以过去"原班人马"列阵,但明显地,郭氏兄弟比以前较少回答问题,并让其他高层如副董事总经理雷霆、黄植荣及负责中国业务的新地代理执行董事苏仲强作答.

对于近期特区政府宣布的10项主要从增加供应着手的楼市措施,郭炳江表示,同意政府应多兴建公屋和居者有其屋,以回应社会需要.同时亦希望政府能加快审批程序,缩短项目发展时间,并且增加卖地,以及提高每年勾地表供应土地数目和位置等讯息的透明度.

"新地不会囤积土地,一有(项目)便去卖."郭炳江表示,"对(香港)楼市我们长远审慎乐观."

公布业绩前,新地收高0.75%,报107.1港元;今年以来该股累计升10%,同期恒生指数.HSI升约9%.(完)

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