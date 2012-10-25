〔中港股业绩〕中行三季度净利升17%胜预期,受助于净息差微扩(更新版)

《全球重要经济事件一览表》--3月3日-3月10日
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
(新增细节)
* 三季度净利同比增17%,高于市场预期
* 净息差较上季末升0.02个百分点
* 不良贷款率0.93%,比6月末下降0.01个百分点
路透香港10月25日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)第三季度净利润同比增长17%,高于市场预期,主要得益于市场流动性偏紧和拆息平稳,使得银行的贷款议价能力提升,净息差轻微扩阔.
中行周四公告显示,7-9月净利为347.62亿元人民币,去年同期经重述净利为298.12亿元.根据汤森路透综合12名分析师预测,三季度净利为327.29亿元.
该行前三季度净利则按年上升10.4%,至1,063.63亿元;净利息收入升13.2%至1,894.44亿元.净息差为2.12%,比6月末提高0.02个百分点,与上年末持平.
分析师此前预期,中资银行三季度净息差跌势减缓,资产质素亦大致稳定.不过美银美林的报告指出,宏观经济持续疲软,未来数季银行的净利息收益率继续受压,不良贷款比率仍面临上升风险.
中行表示,于9月末的不良贷款率为0.93%,比6月末下降0.01个百分点,比上年末下降0.07个百分点;同期资本充足率13.16%,比上年末上升0.18个百分点,核心资本充足率10.38%,上升0.30个百分点.
据中国银监会的数据显示,截至9月末,商业银行不良贷款比例控制在0.97%以内,与年初基本持平.与此前公布数据对比,为今年以来不良率首次反弹.[ID:nSB2059995]
中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,为连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.
近期中资银行股股价稳步回升,反映投资者对中国经济形势出现稳定迹象,以及中国领导层换届后推出政策寄予希望.
中金公司此前的报告称,预计上市银行前三季度盈利增速将保持在17%(中报为18%),好于预期.其中净息差下滑幅度温和、逾期贷款增速较上半年放缓等指标均有助于提升市场信心.[ID:nSB2051347]
业绩公布前,中行H股收升0.96%,报3.15港元;其A股跌0.36%,报2.74元人民币.(完)
浏览中国银行其他新闻,请点选[3988.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍/苏骏霖; 审校 杨淑祯/张喜良
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利
路透纽约3月2日 - 摩根士丹利分析师周四表示，预期美联储在3月举行的决策会议当中，将调高美国利率25个基点至0.75-1.00%。