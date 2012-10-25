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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 17:42 BJT

〔中港股业绩〕中行三季度净利升17%胜预期,受助于净息差微扩(更新版)

(新增细节)

* 三季度净利同比增17%,高于市场预期

* 净息差较上季末升0.02个百分点

* 不良贷款率0.93%,比6月末下降0.01个百分点

路透香港10月25日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)第三季度净利润同比增长17%,高于市场预期,主要得益于市场流动性偏紧和拆息平稳,使得银行的贷款议价能力提升,净息差轻微扩阔.

中行周四公告显示,7-9月净利为347.62亿元人民币,去年同期经重述净利为298.12亿元.根据汤森路透综合12名分析师预测,三季度净利为327.29亿元.

该行前三季度净利则按年上升10.4%,至1,063.63亿元;净利息收入升13.2%至1,894.44亿元.净息差为2.12%,比6月末提高0.02个百分点,与上年末持平.

分析师此前预期,中资银行三季度净息差跌势减缓,资产质素亦大致稳定.不过美银美林的报告指出,宏观经济持续疲软,未来数季银行的净利息收益率继续受压,不良贷款比率仍面临上升风险.

中行表示,于9月末的不良贷款率为0.93%,比6月末下降0.01个百分点,比上年末下降0.07个百分点;同期资本充足率13.16%,比上年末上升0.18个百分点,核心资本充足率10.38%,上升0.30个百分点.

据中国银监会的数据显示,截至9月末,商业银行不良贷款比例控制在0.97%以内,与年初基本持平.与此前公布数据对比,为今年以来不良率首次反弹.[ID:nSB2059995]

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,为连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.

近期中资银行股股价稳步回升,反映投资者对中国经济形势出现稳定迹象,以及中国领导层换届后推出政策寄予希望.

中金公司此前的报告称,预计上市银行前三季度盈利增速将保持在17%(中报为18%),好于预期.其中净息差下滑幅度温和、逾期贷款增速较上半年放缓等指标均有助于提升市场信心.[ID:nSB2051347]

业绩公布前,中行H股收升0.96%,报3.15港元;其A股跌0.36%,报2.74元人民币.(完)

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--记者 雷美珍/苏骏霖; 审校 杨淑祯/张喜良

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