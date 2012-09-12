〔香港个股〕港交所称与行政总裁李小加续约三年至2015年

路透香港9月12日电---以市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三公布,董事会已批准行政总裁李小加的合约年期续约三年,至2015年10月15日止.

港交所的声明称,李小加的报酬待遇包括年薪约809万港元,以及酌情表现花红/奬授股份等.

李小加于2009年10月加入港交所,此前为摩根大通中国区主席.港交所今年中以13.88亿英镑收购伦敦金属交易所(LME)100%股权,此举被视为有助于港交所拓展高品期货交易渠道,而LME也可藉助港交所进军全球最大的金属买家--中国市场.

港交所今天微幅收高0.18%,报108.6港元.今年以来累计下跌12.5%;逊于同期大盘恒生指数.HSI约9%的升幅.

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