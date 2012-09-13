《香港重要政经日程》--9月13日-9月20日

=====================今日香港主要政经消息==========================
9月13日(周四)
-- 新鸿基地产(0016.HK)公布全年业绩.
--10:00 富士康国际(2038.HK)特别股东大会.
--10:00 顺昌集团(0650.HK)年度股东大会.
--10:00 UDL HOLDINGS(0620.HK)特别股东大会.
--16:30 2012年第二季工业生产指数.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月14日(周五)
-- 香港金管局公布香港外汇基金境外资产数据.
-- 中国生物医学(8158.HK)公布首季业绩.
-- 中国天然投资(8250.HK)公布全年业绩.
-- 千里眼控股(8051.HK)公布全年业绩.
--16:00 神华能源(1088.HK)在北京召开特别股东大会.
9月17日(周一)
-- 现代牧业(1117.HK)公布全年业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.
-- 美即控股(1633.HK)公布全年业绩.
-- 时代集团控股(1023.HK)公布全年业绩.
-- 新华汇富金融(0188.HK)公布全年业绩.
--11:00 中青基业(1182.HK)特别股东大会.
--11:00 中国源畅(0155.HK)年度及特别股东大会.
--11:00 茂盛控股(0022.HK)年度股东大会.
9月18日(周二)
-- 海王集团(0070.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布2012年6-8月失业率数据.
--16:30 公布7月物价和外贸数据.
--10:00 金宝通(0320.HK)年度股东大会.
--11:00 威华达控股(0622.HK)特别股东大会.
--09:30 权智(国际)(0601.HK)年度股东大会.
9月19日(周三)
-- 佳讯控股(0030.HK)公布年度业绩.
-- BOSSINI INT'L(0592.HK)公布年度业绩.
--09:30 广州药业股份(0874.HK)在广州召开特别股东大会.
--10:00 优派能源发展(0307.HK)年度股东大会.
--12:15 汇多利(0607.HK)年度股东大会.
--11:00 新华通讯频媒(0309.HK)年度股东大会.
*9月20日(周四)
-- 亚太资源(1104.HK)公布全年业绩.
-- 中国网络资本(0383.HK)公布全年业绩.
-- 现代教育(1082.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布8月消费物价指数.
--16:30 公布6月就业统计数据.
--10:00 平安保险(2318.HK)在深圳召开特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏