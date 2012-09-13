《香港报摘》--其他报纸重要消息9月13日

* 明报:

--香港交易所(0388.HK)宣布,获内地批准在中国设立金融信息服务附属公司,预期2013年第三季在上海设立市场数据枢纽,直接向内地资讯供应商提供港交所实时市场数据.(B02)

--里昂证券中国金融研究部主管陈永德预期,未来12至18个月巿场上的人民币流动性增长将会放缓,有关业务利润率一定会下降,不过仍较港元及美元业务有利可图.(B04)

* 星岛日报:

--房委会资助房屋小组召开特别会议,讨论白表免补价购买二手居屋政策,委员同意将家庭和单身人士申请者的配额比例定为九比一,即在首期5,000个名额中,单身人士申请占500个.(A11)

--濠赌股奥玛仕(0959.HK)举行特别股东大会,通过罢免原董事局八名董事,同时又通过委任包括吴文新在内的五名新董事议案,吴文新重掌董事局出任公司主席之职.独立非执行董事吴丁杰表示,会努力令公司复牌.(B02)

--市区重建局就旗下旺角洗衣街(波鞋街)项目截收标书,虽然项目规定一半商铺业权有出售限制,但最终接获达12份标书竞投,属今年内该局最多财团竞投计画,当中入标者则包括长实(0001.HK)、南丰、英皇、丽新等.(C06)

* 苹果日报:

--发展商金朝阳(0878.HK)近年逐步向外收购地皮发展,继早前并购九龙城一带旧楼外,更进军新界区,刚斥资1.28亿港元买入葵涌一幅工业地皮. (B05)

--城市电讯(1137.HK)主席王维基表示,估计政府最快于两、三个月内发放免费电视牌照,但他将开台时间延至明年中,原因是未有足够内容播放. (B05)

--在美国纳斯达克上市的内地网上旅游服务商携程旅行网(CTRP.O)首席执行官范敏表示,集团将继续集中发展大中华地区业务,亦会积极开拓高端旅游产品.(B06)

* 东方日报:

--全球流动电话即时通讯软件WhatsApp与电讯商之间正展现新合作关系,当中和电香港(0215.HK)旗下3香港,周三(12日)成为WhatsApp全球首个合作伙伴,并藉此拓展本港及海外漫游服务计划.(B04)

--利丰(0494.HK)母公司冯氏集团主席冯国经表示,全球供应链现已产生很大变化,制造业不只在亚洲建立基地,国家之间讯息及交通升级令全球化愈趋明显,及内地经营成本上升,以致不少海外企业将生产线外判到中国以外周边地区,如印尼、越南及孟加拉.(B05)

* 文汇报:

--里昂亚洲地区电信和互联网行业研究部主管梁向奕表示,对内地电讯业发展4G业务感到乐观,由于4G业务的成本较3G低,相信发展4G市场有助电讯商下调通讯服务收费,而现时内地流动网络的使用率只有30%,预料使用率将会因收费降低而暴增.(B02)

* 大公报:

--日产汽车主席兼行政总裁卡洛斯戈恩(Carlos Ghosn)表示,中长线依然看好中国市场前景,并会继续投资扩大产能,目标将市占率提高至10%. (B03) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/林高丽

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