〔港报财经评论〕越过低谷跳过悬崖?--信报9月13日

越过低谷跳过悬崖? /习广思

欧洲”超级星期三”,股市表面有忧虑,但实际上仍感乐观,德国宪法法院有条件地判定ESM合法,金融政治化,法庭也颇政治化,此举被视为默克尔的一次政治胜利;接着欧盟正式提出成立单一欧洲监管的主要提案,意味着欧洲正式迈向银行联盟又走多一步;荷兰大选未有结果,联储局议息维持两日,要等到周五凌晨才有消息.不过,在德国法院判决后,欧洲股市再升,风险性资产上扬,西班牙债息回落,值得留意的是,西意信贷违约掉期(CDS)息差收窄幅度更大,已回到年初水平.欧洲买债消息利好因素已反映,但股市则担心中共政治变局之际,也期待中央再加码推出刺激措施,股市反弹似乎有余未尽呢.

风险由欧美转移中国.昨日提及美国基金经纪对欧洲乱局无有怕,投资者在欧央行OMT计划后,风险胃纳指数持续上升.及至对美股前景,大选在即虽会带来政治不明朗因素,简单就如罗姆尼声言一旦上台会第一时间炒贝南奇鱿鱼,而且”财政悬崖”死线愈逼愈近.欧央行OMT计划为欧洲买到时间,被喻为是扭转游戏的措施,在部分投资者眼中,欧洲及美国虽有隐疾,但风险均已反映出来,即使西班牙求救,其实是好消息而非坏息(因为随即启动OMT,压低债息);反而,最大风险是中国,换届的不明朗,经济寻底的时间,有形之手无法控制到经济失速情况,出现不少的担忧.

无论阁下是借低息资金做carry,求赚价多过收息,抑或是纯粹想收取高息,企债市场持续在吸引难民资金流入.上半年香港发债公司集中在大蓝筹,近期先有腾讯(0700.HK)发债,再有富力(2777.HK),后者更在没有评级之下成功发债,但内房发债陆续有来,佳兆业(1638.HK)准备发债,标普评级B+,其2015年4月到期的二手债年票息13.5厘,卖出孳息是11.33厘,如果按市价发债,成本有所下降;但更重要的是,内房发债是投资者信心全面恢复的讯号,如果是有泡沫的话,债市投资者不敢贸然买垃圾.垃圾债回暖,投资者应留意内房股,近期多家内房股获银行延期贷款,加上成功发债,将进一步纾缓资金压力;但说到底,债市买家是一群非常小心的投资者,上半年股票投资者先上船,现时债市买家都落船,内房股经过整固后,强势内房将再现吸纳价值.(B03)

=========================================================================================================================

穆迪警告降评级美元挫 /苏子

前晚国际评级机构穆迪突然表示,若明年美国的预算协商未能令美国债务占GDP的比例下降,便会下调美国的三条A评级;受此负面消息影响,令本来表现靠稳的美元应声下挫;而欧罗兑美元则在美元转弱下趁机向上突破早前一直屡攻不破的200天SMA阻力,最后更成功企稳之上波动及收市,使汇价的技术走势进一步向好,故短期内进一步突破1.30心理关口的机会上升.德国法院昨天的裁决则表示,准许有条件批准欧洲稳定机制(ESM),而法院的决定大致在市场预期之内,故欧罗兑美元在市场知悉法院的裁决后,得以承接上日的良好上升势头,并成功触发了在1.2910水平以上的一些止蚀买盘.欧罗兑美元曾一度高见1.2936水平,此高位接近5月11日的1.2957高位阻力.

留意昨晚欧罗兑美元能否保持在1.2910水平以上波动及收市,如汇价可以一直守稳在此水平以上,预料短期走势仍可看高一线,1.30心理关口有望顺利突破;否则便要提防汇价近日的良好上升势头或已到了尾声,稍后一旦返回上周五的1.2815收市价以下波动,预料会正式结束近日的单边升市.如今晨仍未见美汇指数进一步跌至昨天欧洲市的79.52低位以下波动,最后收市时80心理关口更可以失而复得,那便要小心美元近日的大弱势或已告一段落,美元可望回复上升的动力,并不利一众非美元货币.

留意昨天欧罗、英镑、瑞郎及澳元等主要非美元货币在美元弱势下持续走高;然而,近期同样表现强势的加元却未见走高,昨天美元兑加元最低仅见0.9711,连上日的0.9709低位亦未跌破,表现有点不寻常.如昨晚美元兑加元可以明显升至上日的0.9730收市价以上波动及收市,则日线图便会呈现锤头的利好形态,这有利今天继续反弹并挑战10天SMA阻力.(B10)