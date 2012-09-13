〔港报财经评论〕港股短线反覆博反弹浪法门--经济日报9月13日

港股短线反覆博反弹浪法门 /林瑞芬

VIX启示提防美股易变.穆迪提出,如果美国国会就明年预算的谈判未能定出逐步削减债务的政策,美国可能会失去最高的信贷评级,但美股周二攀越四年来高位,极之亢奋地等候联储局(FED)议息结果.强势如此,但VIX有暗示未必无忧.VIX是美国期权交易所所计算出来的美股期权引伸波幅,过去经验显示,当VIX上升甚至急速上升时,显示投资者需要为当前市况做避险准备,抢高期权成本,美股若此际在较高水平,有较大机会呈转势回落的风险.配合标普500指数及VIX图显示,近月VIX创下五年新低后已拒绝再落,反映市场醒目钱在买定保险,怕随时触顶而回.恒指短线反覆后再抽高.虽然有预期美股再涨空间有限或回,料无碍港股渐入佳境的反弹浪:一来,欧债问题暂时平息;二来,美股或回资金回流香港短炒一番;三来,中国稳经济之心趋强,A股在筑中期底部.国务院总理温家宝昨主持召开国务院常务会议,确定促进外贸的政策措施.

恒指或在20,000水平反覆,不排除周四FED有议息结论后藉口一回,但回吐力料有限,支持由19,500上移至19,800,反弹浪料仍挑战下一级阻力轨近20,500.实战策略上,或可以参考以下建议策略:一是续持有强势的香港地产股,8月以来,一直看好并建议留意合和实业(0054.HK)、恒隆地产(0101.HK)、恒地(0012.HK),等不是与梁特首对着干.而是低息大时代大浪无得避,相关股份有稳定收益又有股息,难以抗拒.且看恒指地产分类指数昨破2010年降轨进一步的利好指标,恒地(0012.HK)及新世界发展(0017.HK)突破2007年长期降轨显强势,有已跟进的续滚存利润.除非恒指大势有所变,失近19,200大关.

二是假设恒指在本周初探关键阻力位下呈短期反覆,大户或策略性挟可攻可守的中移动(0941.HK),以纾减恒指大跌空间.中移动之前触高位后有一定调整,虽然券商意见颇分歧,但最近4G牌及手机不断有消息,不难成为推出藉口.三是料大市没大回压力下,超残中、细价股力图反弹追回部分股价失地,相关股份料更为炒家短炒即食之作,这方面主要靠技术破位或成交突然异动捕捉.出口工业股可能是当中热门分子,因中央开始加强支援政策.信义玻璃(0868.HK)出口汽车玻璃一向稳定,供内销的建筑玻璃亦有需求,只是光伏产业较不明朗,股价已在月初沉底,近周成交显见回升似有暗示作势配合反弹,目标博4港元,止蚀3.3港元,昨收3.53港元.(012)

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优惠收紧库存增内房股只宜短炒 /余少文

中资股继续反弹,红筹指数更录得五连升,内房股为主要动力,只是中国传出银行取消首套房贷款利率85折优惠,加上上周楼市销情回落以及供应量上升,将加大地产商去库存压力,或要减价来刺激销量.85折首贷优惠传取消.虽然个别内房股创1年高位,但中国一则报道,指包括三大行在内的多家银行,已取消首套房利率85折优惠,利率上调至9折或在基准利率上浮5%-10%,9折暂为市场主流.由于首套房优惠利率是支持内地楼市销情之一,银行改变优惠会否影响楼市销情,有待观望,惟担心会影响楼市”金九银十”旺季的表现.

9城市库存按年升7.8%.申银万国报告指出,该行跟踪的31个城市楼市表现,上周累计成交40,116套,环比下跌16.5%,全年截至上周止成交135万套,同比升35.5%;其中一线城市环比跌18%,北京/天津/深圳/成都等合计成交6,642套,虽环比跌13%,但较去年同期升60%,整体表现尚算不俗.不过,报告亦指出,包括北京/上海/广州/深圳/无锡/南昌/杭州/苏州/南京等9个主要城市可售存量整体有所上升,合计环比微升0.3%至45.6万套,但较去年同期升7.8%,9大城市合计平均去库存速度为33周,较上一周的26周有所减慢.至于根据国家统计局资料计算,今年1至8月商品房每平方米平均销售额为5,924元人民币,较1-7月只微升18元人民币,如再逐月细分均价,8月均价为6,048元人民币,较7月的6,339元人民币下跌4.6%.若然地产商要减价促销,商品房价格或会继续下跌,可以回应中央控制楼价的要求.

其实,中国房股近年都是个别发展,笔者粗略计算后,整体市帐率不足1倍,当中中海外、华润置地(1109.HK)、宏洋、龙湖地产(0960.HK)等PB高于1倍,中海外高达两倍,宏洋更高达2.6倍,是最高PB内房股,自然是最受追捧对象.但以土地储备来看,最多土储是恒大地产(3333.HK)的1.42亿平方米,PB只有1倍,若然内房股继续受追捧,大地主恒大有机会是追落后对象.不过中国楼价有回落迹象,加上库存上升,内房股只宜跟势短炒,见好要即收.(010)