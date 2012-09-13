〔香港金融〕7月底止香港人民币贷款余额升至600亿元--金管局

路透香港9月13日电---香港金融管理局副总裁余伟文周四称,市场对人民币升值速度放缓甚至改为贬值的预期,无碍香港人民币贷款继续增长;截至7月底止,本港人民币贷款余额已升至600亿元,是去年底的四倍.

他在香港银行家峰会上称,基于中国与全球各地之间庞大的贸易和投资往来,客观上愈来愈多的活动将以人民币进行,相信随着中国的经济继续以快于其他主要经济体系的速度发展,在中国以外的个人和机构将有更大诱因持有更多人民币资产.

"人民币汇率双向浮动,将有利于人民币业务环境趋向更加平衡并可持续发展,因为人民币不再只是单向升值,企业会更愿意以人民币融资."他说.

过去一年,香港的人民币存款增长速度转趋温和,偶然会录得按月下跌,令市场担心本港人民币资金池不会再快速增长,并可能无法支持更多的人民币债券发行及其他金融活动.

对此余伟文指出,人民币存款水平不能全面反映出人民币的流动性,香港于7月底止人民币存款和存款证合计7,000亿元,较去年底录得5%的温和增幅,显示出在点心债发行和其他人民币融资活动频繁的情况下,人民币资金池仍大致保持稳定,这说明了供求关系更加平衡,香港的离岸人民币市场正趋向成熟.

截止7月底,香港人民币存款环比增长1%至5,632亿元.余伟文称,展望未来,受人民币融资和投资活动影响,人民币存款水平可能时而上升,时而下降,最重要的是人民币在这个资金池内的流动效率.

在同一场合上,中银香港(2388.HK)副总裁杨志威与永亨银行0302.HK总经理冯建明均称,由于市场对人民币存款竞争加剧,现时香港银行的人民币业务比起两年前刚刚开展业务时,已经没有那么有利可图,因此应加强发展理财产品、企业银行等业务.

全国人大常委、财经委副主任吴晓灵亦指出,在资本项下人民币不能自由兑换,上海不会成为金融中心,因此香港应把握机会积极主动发展人民币计价产品,并利用其成熟的衍生产品市场提供风险管理服务,同时为中国内地企业更多"走出去"到非洲、东南亚、澳洲等国家投资提供其所需服务.

余伟文亦指出,香港的资产管理行业需要增加高价值的职位,以作更多元化的发展.现时香港的资产管理行业雇员以销售和市场推广为主,只有10%提供核心资产管理服务,包括基金管理、研究和交易,比例上低于英国和美国.(完)