〔CNH市场动态〕流动性纾缓令短期拆款利率自高点回跌,月底前料维持区间

* 流动性纾缓,拆借短期利率回落

* 资金池略有扩大,但年内难大幅增长

* 至月底前,拆借利率料区间运行

* 至年底前人民币看贬趋势不变

路透香港9月13日电---离岸人民币香港银行同业拆息利率CNHIBOR短期利率近日大幅走低,扭转8月一路走高之势,市场人士指出,市场流动性较为改善,短期利率持续盘旋于逾一个月低点附近,至月底前料可区间运行.

市场人士指出,8月底开放非居民人民币存款,以及人民币汇价回稳后,人民币存款金额较为稳定,让离岸人民币市场的资金供给略增.然而,至年底前人民币看贬态势不变,一般对于持有人民币意愿不高,人民币资金池很难明显增长,相关交易也难见活络.

一不愿具名的中资行交易员说,"过了月底,四大行没有那么aggrresive拿bid(指积极拆入),我们自己也是一样."

他表示,8月底前可能是因为大型银行基于会计帐目的需要,对于短期资金需求较大.预料至月底--三季度报表作帐前,同业拆借市场料较为平静,以隔夜拆借利率来看,区间可能在1.5000-2.5000%.

本地时间下午4:11时,离岸人民币银行间同业拆息隔夜利率报0.80/1.80%,实际成交价格1.3-1.4%均见.(各天期报价请参考 离岸人民币银行间同业拆息经纪商报价代码CNHDEPO=BRKR)

根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率HICNHOND=BCHK报1.5000%,该利率在8月24日时达到逾一个月高点3.8000%,本周一回跌至1.3000%.

中国银行间市场周四早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多小幅波动.市场人士表示,资金供给仍充裕,28天期逆回购近10年首现扶助"十一"小长假资金备付,各机构亦根据自身实际情况做相应准备.[ID:nSB1776294]

然而,市场人士表示,离岸拆借市场规模不够大,成交利率很容易受少量需求推升,波动仍难免.

"资金池就这么多,一个萝卜一个坑,player少,盘也少."四大行之一的中资行债券交易员说.

中信证券则指出,尽管欧美宽松货币政策,让人民币贬值预期有所减弱,但总体而言海外投资者对未来一年人民币走势仍持悲观态度.

在香港个人人民币业务启动八年之后,本地获认可的机构自8月1日起可向非香港居民个人客户提供人民币服务,且不受每日2万元人民币兑换额度限制.市场人士认为,此将吸引高资产净值人士以及频繁往来内地和香港的大陆中小企业主,从而巩固离岸人民币资金池.[ID:nSH0111925]

根据金管局最近资料,至7月底,香港人民币存款环比增长1%至5,632亿元,为连续第三个月恢复成长,但较去年9月时6,222亿元的高点仍有一段差距.[ID:nSH0114241]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在今日结束为期两日的会议,市场憧憬其公布第三轮量化宽松(QE3).不过,交易员认为,中国出口形势不佳,若QE3推出人民币可能也只会被动跟涨,不至于改变汇价均弱势的预期.(完)

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