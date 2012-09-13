〔离岸人民币〕CME第四季将推出人民币期货,目标资产管理及基金经理(更新版)

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* CME将在第四季推出CNH期货

* 锁定资产管理及基金经理等

* 合约最长三年,目标债券投资者

路透香港9月13日电---继香港交易所(0388.HK)后,全球主要交易所之一--芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)周四称将在第四季推出离岸人民币期货,目标资产管理及基金经理等投资者.

CME的离岸人民币期货与港交所下周一推出的产品,均为人民币计价的可交收期约.港交所最长为一年期,CME为三年期.合约将在香港进行实物交收.投资者并可进行商品间价差交易,以及与现有的境内人民币期货间的跨商品价差交易.

"人民币将逐步走向国际化,我们正在作相关的准备并希望协助推动这个进程."CME外汇业务总监蓝国聪在接受电话采访时说,"亚洲以外,想要有人民币曝险或是风险管理投资者,会需要这样的产品."

"CME的合约最长至三年,可以满足部份点心债投资者的需求,因为点心债多是2-3年."他说.

CME称这些商品预计第四季推出,待申设中的CME欧洲交易所获监管机构批准后,计划明年第二季在新交易所推出.届时,CNH期货将分标准及电子合约,对零售商也具有吸引力.

港交所的人民币兑美元期货<0#HCUS:>将于下周一开始挂牌,可望巩固香港离岸人民币中心的地位.[ID:nSH0113535]

CME集团外及利率商品部主管Derek Sammann说,"过去两年,人民币市场发展迅速,无论是否在亚洲交易时间内,该市场都一直保持很高的活跃状态.考虑到人民币正在逐渐国际化,能为这些产品提供全球市场通道变得至关重要."

该交易所已有在IMM平台交易的以美元结算的境内人民币期货<0#RMB:>,以及美元兑人民币场外无本金交割远期产品的清算服务(OTC NDF Forward).

IMM境内人民币期货9月合约RMBU2周三结算价升0.000020报0.157850美元,反映出美元兑人民币汇价约在6.3351元;今日人民币中间价CNY=CFXSCNY=SAEC报6.3338元.[ID:nEAP309D01]

CME集团共有56种期货和31种期权合约进行交易,2012年日均外汇交易价值达1,200亿美元.该交易所上月向前正在向英国金融服务监管局(FSA)提出申请,希望在2013年年中成立一个汇率期货交易市场.[ID:nST0541287](完)

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