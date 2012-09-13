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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 07:51 BJT

〔离岸人民币〕荷兰合作银行发行6.5亿元三年期债券,息率3.25%--销售文件

路透香港9月14日电---据路透获得的销售文件,荷兰合作银行(Rabobank)发行6.5亿元三年期点心债,息率为3.25%.

销售文件显示,该笔无担保债券预期获得Aa2/AA/AA(穆迪/标普/惠誉) 评级.

澳新银行、汇丰及TD Securities负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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