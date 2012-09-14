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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 08:00 BJT

《香港报摘》--经济日报9月14日

* 要闻版头条:

--美国联储局完成一连两天会议,终于推出万众期待的第三轮量化宽松(QE3),每月购买400亿美元按揭担保证券直至就业明显改善,同时将超低息水平延长至2015年中,刺激美股弹升近百点.

* 其他:

--股本市场不景气,企业转投债市集资,刺激美元债发行额急升.信和置业(0083.HK)近日发行的5亿美元五年期债券一小时内即录得七倍认购.

--全国人大财经委副主任吴晓灵表示,在人民币完全自由兑换前,上海未能发展成为国际金融中心.即使人民币全面国际化后,上海作为在岸人民币中心,香港作为离岸中心,犹如目前美元同时拥有离岸和在岸中心,香港无须过分忧虑竞争.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 曾祥进

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