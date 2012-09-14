《香港报摘》--经济日报9月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--美国联储局完成一连两天会议,终于推出万众期待的第三轮量化宽松(QE3),每月购买400亿美元按揭担保证券直至就业明显改善,同时将超低息水平延长至2015年中,刺激美股弹升近百点.
* 其他:
--股本市场不景气,企业转投债市集资,刺激美元债发行额急升.信和置业(0083.HK)近日发行的5亿美元五年期债券一小时内即录得七倍认购.
--全国人大财经委副主任吴晓灵表示,在人民币完全自由兑换前,上海未能发展成为国际金融中心.即使人民币全面国际化后,上海作为在岸人民币中心,香港作为离岸中心,犹如目前美元同时拥有离岸和在岸中心,香港无须过分忧虑竞争.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。